VIDEO Obračun na Crnom moru: Ukrajinski brodovi kamikaze napali Ruse, pogledajte snimke

Ministarstvo obrane Rusije objavilo je snimku za koju kažu kako se radi o napadu ukrajinskih snaga čamcima kamikazama na izviđački ruski brod u Crnom moru.

Rusi kažu kako su Ukrajinci napali njihov brod "Azovsko more" sa šest plovila kamikaza. Radi se o bespilotnim brodovima na daljinsko navođenje koji nose eksploziv.

Prema ruskom ministarstvu obrane, sva ukrajinska plovila su uništena naoružanjem s "Azovskog mora" 300 kilometara jugoistočno od Sevastopolja. Tijekom napada nije bilo žrtava niti štete na brodu.

