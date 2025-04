Oglas

Tajna vitalnosti u zlatnim godinama

Održavanje dobrog zdravlja i snažnog imunološkog sustava ključno je za kvalitetan život, očuvanje vitalonostii i prevenciju bolesti kod starijih osoba. S godinama, prirodno dolazi do slabljenja imunološke funkcije, no određene životne navike i aktivnosti mogu značajno pomoći u očuvanju prirodne imunološke otpornosti (Calder PC, Jackson AA. Undernutrition, infection and immune function. Nutr Res Rev. 2000 Jun;13(1):3-29).