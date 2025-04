Vlasnici ovih automobila trebaju se javiti: Vozila mogu imati grešku u softveru sustava

Državni inspektorat objavio je da nekoliko vrsti vozila marke Opel mogu imati grešku. Raadi se o vozilima Corsa, Combo, Mokka, Zafira, Vivaro.

Vozila su proizvedena od: 12. svibnja 2022. do 3. veljače 2023. (Mokka), 14. svibnja 2022. do 1. ožujka 2023. (Corsa), 16. rujna 2022. do 31. ožujka 2023. (Combo), 13. srpnja 2022. do 2. ožujka 2023. (ZAFIRA/VIVARO).

Distributer je AW CRO Distribution d.o.o, Zagreb, Damira Tomljanovića Gavrana 15. Zemlja podrijetla je Francuska.

Razlog povlačenja je to što su vozila opremljena visokonaponskim akumulatorom koja mogu imati grešku u softveru sustava za nadzor akumulatora. U najgorem slučaju postoji potencijalni rizik od gubitka pogona ili iznenadnog gašenja motora tijekom vožnje, naveli su.

Nakon poziva od ovlaštenih distributera predmetnih vozila, vlasnici vozila se trebaju odazvati na popravak istih, priopćili su.

Obavijest Državnog inspektorata - 1 Foto: Državni inspektorat