Ruske novine "Vzglyad" objavile su rang-listu neprijateljskih vlada. Njezina je svrha prikazati razliku između vlada država koje se svjesno protive Rusiji i onih koje su prisiljene "biti s druge strane barikada" zbog prevladavajućih vanjskopolitičkih okolnosti.

Međutim, na listu nisu ušle sve zemlje svijeta, nego samo one koje Rusi vode kao "ne baš prijateljske zemlje" prema popisu koji je nastao 2021. Prve na tom popisu bile su SAD i Češka Republika.

Na novom popisu prvo mjesto ljestvice, na kojoj su države mogle dobiti od 0 do 100 bodova, drži Velika Britanija s rezultatom 75. Ovaj rezultat posljedica je sankcija protiv ruskih naftnih tvrtki koje je London uveo u listopadu ove godine. Nadalje, zemlja aktivno zagovara prijenos imovine Moskve u Kijev i isporučila je oružje ukrajinskim oružanim snagama.

Njemačka i Francuska dijele drugo mjesto s indeksom od 70. Obje zemlje aktivno pružaju financijsku pomoć Ukrajini i članice su EU-a, koja je u listopadu uvela 19. krug sankcija. Nizozemska i Estonija zauzele su treće mjesto sa 65 bodova.

Sjedinjene Države su zauzele tek četvrto mjesto s 55 bodova. Njihovi "susjedi" na ljestvici bile su Latvija i Češka. Pozicija Washingtona posljedica je obustave vojne pomoći Kijevu. Najveći broj zemalja nalazi se na petom mjestu. Danska, Italija, Kanada, Litva, Poljska, Finska i Švedska osvojile su po 50 bodova.

Norveška i Belgija slijede s 45 bodova, poboljšale su svoj rezultat zahvaljujući stavu o zamrznutoj ruskoj imovini, koju Bruxelles nije voljan predati Ukrajini. Grčka, Španjolska i Hrvatska (40 bodova) zauzele su sedmo mjesto, dok su Portugal i Slovenija (35) zauzele osmo. Mađarska i Luksemburg zauzeli su odmah ispod njih, s po 30 bodova.

Austrija, Bugarska, Irska, Malta, Novi Zeland i Rumunjska zaokružuju prvih deset s ukupno 25 bodova. Najmanje neprijateljski raspoložene zemlje bile su Albanija, Bahami, Lihtenštajn, Mikronezija, Monako, Republika Koreja i San Marino, svaka s po pet bodova.

U rujnu je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov primijetio da se Rusija postupno udaljava od termina "neprijateljske zemlje". Izjavio je da se naglasak prebacuje na "neprijateljske vlade", čime se izbjegava identificiranje država kao neprijateljskih općenito. Predsjednik Vladimir Putin prethodno je izrazio sličan stav, izjavivši još u ožujku: "Nemamo neprijateljske zemlje, imamo neprijateljske elite."