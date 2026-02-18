Ruski ministar upozorio vojnike: "Strani špijuni mogu vidjeti..."

Strane obavještajne službe mogu vidjeti poruke koje šalju ruski vojnici koristeći aplikaciju za razmjenu poruka Telegram, rekao je u srijedu ruski ministar za digitalni razvoj Maksud Šadajev, izvijestila je novinska agencija Interfax.

Telegram, jednu od najpopularnijih aplikacija za razmjenu poruka u Rusiji, široko koriste ruske snage koje se bore u Ukrajini, ali je pod pritiskom vlasti koje su mu nametnule ograničenja zbog, kako kažu, neuspjeha u brisanju ekstremističkog sadržaja.

"Postoje brojni pokazatelji da strane obavještajne agencije imaju pristup prepiskama na toj aplikaciji i da te podatke koriste protiv ruske vojske", citiran je Šadajev.

Roskomnadzor, ruski regulator za komunikacije, izjavio je da usporava Telegramovu uslugu usred šireg obračuna s aplikacijama za razmjenu poruka u stranom vlasništvu za koje tvrdi da se ne pridržavaju ruskih zakona.

Kremlj je prošli tjedan potvrdio da je američka aplikacija WhatsApp, u vlasništvu Meta Platforms META.O, potpuno blokirana zbog nepoštivanja lokalnih zakona, sugerirajući Rusima da se umjesto toga okrenu "nacionalnoj aplikaciji za razmjenu poruka" MAX koju država podržava.

Kritičari kažu da je MAX alat za nadzor. Ruske vlasti to poriču.