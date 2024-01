Moskva upire prstom i prebacuje krivnju na Ukrajinu: "Pobili ste vlastite zarobljenike koji su se trebali vratiti kućama, to je monstruozno"

Kremlj je u četvrtak osudio "monstruozni čin" Ukrajine, nakon nesreće ruskog vojnog zrakoplova za koju prebacuje odgovornost na Kijev.

"Činjenica da su pobili vlastite zarobljenike, svoje građane koji su se praktički trebali vratiti kućama za 24 sata, to je monstruozan čin", rekao je glasnogovorik Kremlja Dmitrij Peskov.

Prema navodima Moskve, zrakoplov srušen u srijedu 45 kilometara od granice s Ukrajinom, u ruskoj regiji Belgorod, prevozio je 65 ukrajinskih ratnih zarobljenika radi razmjene.

Rusija je rekla da nema preživjelih nakon što je Kijev oborio zrakoplov Il-76 sa 65 ukrajinskih ratnih zarobljenika, šest ruskih članova posade i tri pratitelja.

Footage and Images from the Crash Site of the Russian Il-76 Transport Aircraft in the Belgorod Region of Western Russia strangely show No Bodies despite claims made by the Russian Ministry of Defense that 74 Individuals including 65 Ukrainians POWs were Killed in the Crash. pic.twitter.com/kK7Y2wTB8k

"Nitko ne može reći kakav će to utjecaj imati na izglede za produljenje procesa" razmjene zarobljenika, upozorio je Peskov.

Kijev nije ni potvrdio ni demantirao da je avion oboren ukrajinskim oružjem, kako tvrdi Moskva. Vijeće sigurnosti u četvrtak se zbog tog slučaja hitno sastaje na zahtjev Moskve.

Kako u četvrtak prenosi BBC, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Moskvu da se "igra sa životima ukrajinskih zatvorenika". Zahtijevao je međunarodnu istragu nakon nesreće.

Ukrajinska vojna obavještajna služba rekla je da joj nije rečeno da osigura zračni prostor, kao u prethodnim prilikama.

U svom videoobraćanju kasno u srijedu, predsjednik Zelenski rekao je da je "očito da se Rusi igraju sa životima ukrajinskih zatvorenika, s osjećajima njihovih rođaka i s emocijama našeg društva".

Video podijeljen na društvenim mrežama prikazuje pad zrakoplova praćen eksplozijom i vatrenom kuglom u blizini sela Jablonovo, 70 km sjeveroistočno od grada Belgoroda.

The long version of the video showing the crash of the Russian Il-76 military transport plane has important information



It shows a cloud of dark smoke high in the air, indicating that an explosion took place in the air before the plane crashed.



75 dead pic.twitter.com/98G6JGNiwG