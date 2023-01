Ruska vojska priopćila je da je ispratila njemački izviđački zrakoplov dalje iz svog zračnog prostora.

Borbeni zrakoplov poletio je i našao se u pratnji njemačkog pomorskog izviđačkog zrakoplova Lockheed P-3C Orion, priopćilo je u ponedjeljak ministarstvo obrane u Moskvi.

Zrakoplov njemačkih oružanih snaga, Bundeswehra, okrenuo se prije nego što je stigao u ruski zračni prostor. Ruski borbeni zrakoplov Su-27 potom se također vratio u svoju baznu zračnu luku.

"Spriječena je povreda ruske državne granice", priopćilo je ministarstvo.

Glasnogovornik njemačke mornarice rekao je za Dpa da je to bio rutinski izviđački let, a ruski presretač je poletio u zračni prostor blizu Kalinjingrada da bi ga nadgledao. Bila je to rutinska reakcija i ništa se nije dogodilo, navode predstavnici njemačke mornarice.

Napetosti u zračnom prostoru iznad Baltičkog mora između NATO snaga i Rusije rastu od početka ruskog rata protiv Ukrajine koji je započeo u veljači prošle godine.

S eksklavom Kalinjingrad, Moskva ima snažnu vojnu ispostavu, a tamo se nalazi i ruska Baltička flota.