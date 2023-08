Rusi u novom napadu pogodili centar za transfuziju krvi: "Pobijediti teroriste pitanje je časti svakoga tko cijeni život"

U novom napadu, Rusi su pogodili centar za transfuziju krvi u sjeveroistočnoj Ukrajini. Tijekom napada bilo je poginulih i ranjenih, no ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije otkrivao detalje.

"Samo ovaj ratni zločin govori sve o ruskoj agresiji", rekao je Zelenski o napadu na Kupiansk u regiji Harkov.

Russia's guided air bomb against a blood transfusion center in Ukraine. This evening, Kupiansk community in Kharkiv region. Dead and wounded are reported. My condolences! Our rescuers are extinguishing the fire.



This war crime alone says everything about Russian aggression.… pic.twitter.com/aCgxAbJx8P