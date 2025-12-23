Obavijesti Foto Video Pretražite
Rat u Ukrajini

Rusija pokrenula veliki napad: Vlasti pozvale stanovnike da ostanu u skloništima

Piše Hina, 23. prosinca 2025. @ 06:40 komentari
Ruski napad na Kijev
Ruski napad na Kijev Foto: Screenshot
Dužnosnici nisu odmah izvijestili o žrtvama ili šteti niti su poznati razmjeri napada.
  Požar zrakoplova, screenshot
    ZAPALIO SE

    Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja: Ima mrtvih
  Vozač u Zagrebu
    Divljanje na najjače

    VIDEO Kaos u Zagrebu, pogledajte što je vozač mercedesa crnogorskih oznaka učinio: "Prije toga je izašao van i lupao..."
  Ilustracija
    Provjerite zalihe

    Povlači se popularno voće: Oprez, mogli biste se otrovati!
Američki sudac naredio povratak 137 Venezuelaca deportiranih u El Salvador
137 osoba
Trump ih deportirao: Sud je sada naredio njihov povratak
Rusija pokrenula zračni napad na Kijev - ukrajinska vojska
Rat u Ukrajini
Rusija pokrenula veliki napad: Vlasti pozvale stanovnike da ostanu u skloništima
Poljoprivreda u 2025. - Rast uvozne ovisnosti, zabrinutost oko ZPP-a
Poljoprivreda u 2025.
Ozbiljno upozorenje: "Bez uvoza, kada bi se danas zatvorile granice, za sedam bismo dana bili gladni"
Kuća šunke stiže u Slavoniju: "To će značiti jako puno, domaći svinjogojci su uništeni"
Na istoku Hrvatske
Milijunski projekt za spas, gradit će se vrlo posebna kuća: "Zbog kuge smo uništeni, ali to će značiti puno"
Cijene božićnih drvaca idu i do 500 eura, na tržištu i posebne vrste: "Svi koji ju kupe, vraćaju se i kupuju isključivo nju"
Sezona kupnje
Cijene im se penju i do 500 eura, na tržištu i posebne vrste: "Svi koji je kupe, vraćaju se i traže isključivo nju"
Ovako djeca uoči blagdana pomažu onima kojima najviše treba pomoć: "Vole vidjeti krajnji cilj"
kad se male ruke slože
Ovako djeca uoči blagdana pomažu onima kojima najviše treba pomoć: "Vole vidjeti krajnji cilj"
U Sjevernoj Karolini se srušio mali zrakoplov, ima mrtvih
ZAPALIO SE
Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja: Ima mrtvih
VIDEO Kaos u Zagrebu, pogledajte što je ovaj vozač napravio u prometu: "Prije toga je izašao van na semaforu i lupao"
Divljanje na najjače
VIDEO Kaos u Zagrebu, pogledajte što je vozač mercedesa crnogorskih oznaka učinio: "Prije toga je izašao van i lupao..."
Zbog povišene razine pesticida povlači se grožđica sušena
Provjerite zalihe
Povlači se popularno voće: Oprez, mogli biste se otrovati!
Pentagon objavio izvještaj: Kina se priprema za sukob s Tajvanom, nema želju za razgovor
Podzemni bunkeri
Pentagon otkrio vojne planove nuklearne sile? "Postavili su više od 100 interkontinentalnih raketa"
Za Božić je moguć snijeg, evo gdje će ga biti najviše
Javlja DHMZ
Za Božić stiže snijeg! Evo gdje će ga biti najviše
Tijekom izgradnje kuće uništili im jedinu pristupnu cestu: "Ne možemo nigdje"
"Ne možemo nikud"
Drama zbog odrona koji je opasno zaprijetio kućama: "Nije bilo improvizacije, ide brdo cijelo dolje..."
vijesti
U Sjevernoj Karolini se srušio mali zrakoplov, ima mrtvih
ZAPALIO SE
Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja: Ima mrtvih
Policija objavila detalje brutalnog napada na Hrvate kod Graza
PRESRETNUTI NA AUTOCESTI
Otkriveni detalji divljačkog napada huligana na Hrvate, tukli ih palicama i drškama sjekira: "Svjedoci su bili prestravljeni"
Zbog povišene razine pesticida povlači se grožđica sušena
Provjerite zalihe
Povlači se popularno voće: Oprez, mogli biste se otrovati!
show
Pogledajte kako izgleda Božić u domu Marka Perkovića Thompsona
dala si je truda!
Blagdani u Thompsonovom domu: Iznenadit će vas što je njegova supruga pripremila za Božić!
Bloom i Nenad Tatarinov pružili Maji podršku na Supertalentu
nitko nije očekivao!
Iznenađenje u loži! Bivši suprug Maje Šuput sa sinom se pojavio na finalu Supertalenta
Preminuo Chris Rea
nakon teške bolesti
Preminuo pjevač čiji je božićni singl veliki hit u Hrvatskoj, imao je 74 godine
zdravlje
4 najpodmuklija znaka raka mokraćnog mjehura koje mnogi najčešće zanemaruju
Pazite!
4 najpodmuklija znaka raka mokraćnog mjehura koje mnogi najčešće zanemaruju
7 neugodnih mirisa tijela koji mogu upućivati na zdravstveni problem
Čak i uz dobru higijenu
7 neugodnih mirisa tijela koji mogu upućivati na zdravstveni problem
Znanstvenici otkrili: Samo jedna večernja navika može vam dramatično sniziti krvni tlak!
Važno!
Znanstvenici otkrili: Samo jedna večernja navika može vam dramatično sniziti krvni tlak!
zabava
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Zanimljivo rješenje
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Ovaj će kviz razotkriti tko u društvu stvarno zna sve
Pokažite što znate!
Ovaj će kviz razotkriti tko u društvu stvarno zna sve
Frizerke znale da će imati problema s ovom mušterijom čim je ušetala, kamera zabilježila neugodnu situaciju
Jao...
Frizerke znale da će imati problema s ovom mušterijom čim je ušetala, kamera zabilježila neugodnu situaciju
tech
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
U potpunosti isti
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: To je “tragedija za potrošače”
Jeste koristili njihove proizvode?
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače"
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Visoko na litici
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
sport
Toni Fruk izabran za najboljeg igrača HNL-a: Zahvalio se Marku Livaji
Pale lijepe riječi
Toni Fruk dirnut Livajinom gestom: "To pokazuje veličinu"
Panika u Cityju: Guardiola naredio upravi što mora napraviti s Gvardiolom
šakom o stol
Panika u Cityju: Guardiola naredio upravi što mora napraviti s Gvardiolom
Guardiola zaprijetio, Gvardiol i društvo dobili ultimatum: "Tko to napravi, neće igrati!"
Mrtav ozbiljan
Guardiola zaprijetio, Gvardiol i društvo dobili ultimatum: "Tko to napravi, neće igrati!"
tv
MasterChef: U posljednjem gastroduelu sezone kandidatima će pomoći bivši kandidat MasterChefa
NE PROPUSTITE!
U posljednjem gastroduelu sezone kandidatima će pomoći bivši kandidat MasterChefa
Supertalent: Pobjednici 12. sezone Supertalenta su ! Je li vaš favorit pobijedio?
IMAMO POBJEDNIKA!
Pobjednici 12. sezone Supertalenta su Duo Turkeev & Kids! Je li vaš favorit pobijedio?
MasterChef: ANKETA: TOP 6 - tko ima najveće šanse za ulazak u finale MasterChefa?
INTENZIVNO!
ANKETA: TOP 6 - tko ima najveće šanse za ulazak u finale MasterChefa?
putovanja
Balkan u rukavicama: Novo hit-mjesto u Zagrebu na kojem se cijeli dan prodaju prasetina i janjetina s ražnja
Nije jeftino, ali je fino
Balkan u rukavicama: Novo hit-mjesto u Zagrebu na kojem se cijeli dan prodaju prasetina i janjetina s ražnja
Recepti za torte za blagdane
Božanstvenog okusa
Ove torte savršen su izbor za Božić i blagdane – imamo 10 fantastičnih recepata za sve ukuse
Savršen prilog uz pečeno meso: Recept za kremastu salatu od krumpira
Prefina!
Savršen prilog uz pečeno meso: Recept za kremastu salatu od krumpira
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Lovable je upravo iznjedrio jednog od najmlađih europskih milijardera koji je sam izgradio bogatstvo
Najbrže rastući startup u povijesti
Lovable je upravo iznjedrio jednog od najmlađih europskih milijardera koji je sam izgradio bogatstvo
Omiljeni američki viski gasi proizvodnju 1. siječnja. Za sve je kriv Donald Trump
Žrtva trgovinskog rata
Omiljeni američki viski gasi proizvodnju 1. siječnja. Za sve je kriv Donald Trump
lifestyle
4 najpodmuklija znaka raka mokraćnog mjehura koje mnogi najčešće zanemaruju
Pazite!
4 najpodmuklija znaka raka mokraćnog mjehura koje mnogi najčešće zanemaruju
Sve varijacije mileramke na jednom mjestu
Kraljica kolača
Što ćemo kad je volimo: Pročitajte sedam različitih recepata za mileramku
Rezultati ankete: Najljepša misica svih vremena
NAJBOLJA OD NAJBOLJIH
Više od 4800 čitateljica odabralo je najljepšu misicu svih vremena, čarobna je
sve
Toni Fruk izabran za najboljeg igrača HNL-a: Zahvalio se Marku Livaji
Pale lijepe riječi
Toni Fruk dirnut Livajinom gestom: "To pokazuje veličinu"
Panika u Cityju: Guardiola naredio upravi što mora napraviti s Gvardiolom
šakom o stol
Panika u Cityju: Guardiola naredio upravi što mora napraviti s Gvardiolom
4 najpodmuklija znaka raka mokraćnog mjehura koje mnogi najčešće zanemaruju
Pazite!
4 najpodmuklija znaka raka mokraćnog mjehura koje mnogi najčešće zanemaruju
 
