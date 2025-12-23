Rusija pokrenula veliki napad: Vlasti pozvale stanovnike da ostanu u skloništima

Rusija je u utorak rano ujutro pokrenula zračni napad na Kijev, izvijestila je ukrajinska vojska, samo nekoliko dana nakon što je u nedjelju završila runda mirovnih pregovora u Miamiju pod vodstvom SAD-a.

"Snage protuzračne obrane rade na uklanjanju prijetnje na nebu iznad glavnog grada“, rekla je kijevska vojna uprava na Telegramu, pozivajući stanovnike da ostanu u skloništima dok se ne da znak za prestanak opasnosti.

Dužnosnici nisu odmah izvijestili o žrtvama ili šteti niti su poznati razmjeri napada.

Razgovori tijekom vikenda u Miamiju okupili su američke dužnosnike s ukrajinskim i europskim delegacijama, uz odvojene kontakte s ruskim predstavnicima, dok je Washington testirao postoji li prostor za rješenje kojim bi se okončala ruska agresija na Ukrajinu.

Stanovnici odvedeni u Rusiju dugo komunicirali sa susjedima

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da su stanovnici pograničnog sela Hrabovske koje su ruske snage odvele u Rusiju godinama komunicirali sa svojim susjedima bez incidenata.

Zelenski je, obraćajući se novinarima na događaju u čast ukrajinskih diplomata, potvrdio medijske izvještaje da su stanovnike sela Hrabovske, koje se nalazi uz granicu u ukrajnskoj oblastii Sumi i u kojem živi 52 ljudi, odvele ruske snage.

"Ovih 52 ljudi koji su tamo živjeli i nisu otišli, prirodno su vodili neku vrstu dijaloga s onima na ruskom teritoriju“, rekao je Zelenski. Dodao je da su tako živjeli dugi niz godina.

"I mislim da jednostavno nisu očekivali da će ruske trupe jednostavno ući i odvesti ih kao zarobljenike. Ali to se dogodilo“, rekao je.

Zelenski je rekao i da je među odvedenima 13 ukrajinskih vojnika. "Mogli su ubiti neprijatelja tamo iz daljine topništvom ili dronovima, ali nisu“, kazao je. "Nisu jer su tamo bili civili. Nisu htjeli ubijati civile“, pojasnio je. Poručio je i da će ukrajinske snage vratit svoje položaje u selu.

"Što ćemo sljedeće učiniti da se ti ljudi vrate, to je druga stvar“, rekao je.

Ruske snage su se posljednjih mjeseci učvrstile u oblasti Sumi , zauzevši nekoliko sela u blizini granice. Mnoga područja te oblasti izložena su čestim ruskim granatiranjima.

Načelnik vojne uprave Sumske oblasticOleh Hryhorov rekao je u nedjelju da su vlasti započele evakuaciju stanovnika pograničnih sela koji su ranije odbili biti preseljeni.