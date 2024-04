Rusija planira ukloniti talibane s popisa terorističkih organizacija: "Oni su de facto vlast u Afganistanu"

Rusija planira sastanke s afganistanskom vlašću te razmatra uklanjanje talibana sa svog popisa terorističkih organizacija, poručili su u utorak dužnosnici iz Kremlja.

"Moramo riješiti goruća pitanja, to također zahtijeva dijalog, tako da u tom smislu komuniciramo s njima kao praktički svi drugi - oni su de facto vlast u Afganistanu", poručio je novinarima glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov.

Osim Peskova, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i ruski ambasador u Afganistanu Dmitrij Žirnov također su nedavno izjavili kako se "vesele produbljivanju veza s talibanima", prenio je NDTV.



"Situacija je mirna i dobra i sve se smirilo u gradu. Situacija u Kabulu sada pod Talibanima bolja je nego što je bila pod Ashrafom Ghanijem", poručio je Žirnov u ponedjeljak na moskovskoj radijskoj postaji.

Ovaj potez mnoge je iznenadio budući da je navodno upravo afganistanski ogranak Islamske države odgovaran za najsmrtonosniji teroristički napad na Rusiju u posljednjih 20 godina.

Umjesto toga, ruske su vlasti istragu o terorističkom napadu usmjerile prema Kijevu.

Njihovo priznanje je prema UN-u, "gotovo nemoguće" sve dok su na snazi strogi zakoni ograničenja za žene i djevojčice.

Ako dođe do toga, Rusija će postati prva država na svijetu koja službeno priznaje fundamentalističku vlast u Afganistanu.

Talibani su se vratili na vlast u Afganistanu u kolovozu 2021. godine nakon povlačenja stranih snaga predvođenih SAD-om. Talibansku vlast do danas nije službeno priznala niti jedna država, no neslužbeno je to napravilo nekoliko njih, uključujući Kinu i Rusiju.