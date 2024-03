Rusija prozvala krivce za teroristički napad u Moskvi: "Naravno da su to oni"

Ravnatelj ruske Federalne sigurnosne službe (FSB) Aleksandar Bortnikov rekao je u utorak da SAD, Velika Britanija i Ukrajina stoje iza napada na koncertnu dvoranu u Moskvi u kojem je u petak ubijeno najmanje 139 osoba, izvijestila je državna novinska agencija TASS, prenosi Reuters.

"Vjerujemo da su akciju pripremili radikalni islamisti, a omogućile, naravno, zapadne tajne službe i da su ukrajinske tajne službe izravno uključene", rekao je Bortnikov.

Upitan o umiješanosti Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Ukrajine, Bortnikov je odgovorio: "Mislim da je to slučaj."

"Ovo su općenite informacije, ali već postoje neki elementi", rekao je.

Ranije je tajnik ruskog Vijeća sigurnosti Nikolaj Patrušev, na pitanje novinara je li Kijev ili tzv. Islamska država orkestrirao napad, odgovorio: "Naravno da je to Ukrajina."

Ukrajina je ponovno odbacila ruske optužbe o umiješanosti u napad, za koji je odgovornost preuzela militantna skupina Islamska država.

"Laži službeno širi Patrušev, a nakon toga i šef FSB-a Bortnikov", objavio je na X-u savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak.

Once again. This is now chronic. There are irrefutable facts, common (in different countries) understanding of causes and consequences, complete disbelief even by neutral countries in the "Ukrainian trace in the terrorist attack in Crocus City Hall". And nevertheless, after…