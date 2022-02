Ukrajinske snage u nedjelju se bore s ruskim vojnicima na ulicama Harkiva, grada na sjeveroistoku Ukrajine, rekao je regionalni guverner Oleg Sinegubov. Od ranoga jutra snažne eksplozije odjekuju tim drugim najvećim ukrajinskim gradom.

U nedjelju rano ujutro napadnut je Harkiv. Pogođen je plinovod, a tijekom noći pogođena je i zgrada od devet katova, prema navodima BBC-ja koji citira ukrajinsku državnu agenciju.

Prema dostupnim informacijama, u granatiranju nebodera jedna je žena poginula, no spasioci tvrde da je šezdesetak ljudi uspjelo na vrijeme otići u sklonište.

"Laka vozila ruskog neprijatelja upala su u Harkiv, uključujući gradsko središte", rekao je regionalni guverner Oleg Sinegubov i dodao. "Ukrajinske oružane snage uništavaju neprijatelja. Pozivamo civile da ne izlaze", dodao je.



Videosnimke koje je objavio Anton Heraščenko, savjetnik ministra unutarnjih poslova i Ukrajinska državna služba za posebnu zaštitu komunikacija i informacija pokazuju nekoliko lakih vojnih vozila koja se kreću ulicom i, odvojeno, tenk u plamenu.

Uz to, rusko ministarstvo obrane objavilo je da su ruske snage "potpuno blokirale" južne ukrajinske gradove Herson i Berjansk i zauzele grad Heničensk i zračnu luku pored Hersona, prenijela je novinska agencija RIA u nedjelju.

Na društvenim medijima objavljene su snimke razaranja Harkiva, no BBC naglašava kako autentičnost snimki nije potvrđena.

Brutalne sankcije nakon invazije: Zapadne zemlje isključuju Rusiju iz Swifta

VIDEO Reporter Ivan Čorkalo na granici Ukrajine i Poljske svjedočio noćnoj mori svakog roditelja: "Muškarci to tako masovno rade"

Video of that destroyed Russian Tigr-M vehicle in Kharkiv. https://t.co/2shuctUVlg pic.twitter.com/t1TrNJE9Fx

U Harkivu je oglašena zračna opasnost, a prema posljednjim informacijama tamošnjih medija, vode se teške borbe unutar grada.

⚡️Governor of Kharkiv reports that heavy fighting is taking place inside the city.