Rusija pokreće neobičnu protuofenzivu na Crnom moru: "To će biti novo doba ratovanja..."

Suočena s nizom razornih ukrajinskih napada koji su trajno umanjili snagu njezine Crnomorske flote, Rusija se sada okreće pobjedničkom oružju svojih neprijatelja - pomorskim dronovima - u pokušaju da obnovi svoju prisutnost i prilagodi se novoj fazi mornaričkog ratovanja.

Ukrajina je od predstavljanja prve svjetske flote namjenskih mornaričkih dronova u rujnu 2022. unaprijedila korištenje bespilotnih pomorskih sustava, uspješno potopivši gotovo desetak ruskih brodova. U međuvremenu, Rusija se oslanja na kopiranje ukrajinske stručnosti u dronovima kako bi razvila vlastite sposobnosti za ponovno zaposjedanje Crnog mora.

Rusi uništavaju ukrajinski pomorski dron, ilustracija Foto: Afp

Ruska mornarica je u svibnju započela s formiranjem specijaliziranih pukovnija za integraciju bespilotnih brodova i podvodnih vozila u svoje flote, prema pisanju ruskih državnih medija, što označava jasan poticaj modernizaciji njezinih pomorskih sposobnosti.

Dva mjeseca kasnije, Nikolaj Patrušev , čelnik ruskog Pomorskog kolegija, najavio je planove za daljnje jačanje Crnomorske flote pomorskim dronovima, ratnim brodovima i dodatnim zrakoplovima u nadolazećim godinama, piše Kyiv Independent.

Ruski mornari na brodu usidrenom u Novorosijsku Foto: Afp

Iako Rusija još nije demonstrirala učinkovite operacije pomorskih dronova u Crnom moru, stručnjaci upozoravaju na podcjenjivanje napora Moskve u ovom novom području.

"Ako Rusija prijeđe s korištenja ratnih brodova s ​​posadom, koji se sada uglavnom skrivaju u lukama, na borbu s mornaričkim dronovima, to će uvesti novo doba ratovanja“, rekao je HI Sutton, neovisni pomorski analitičar.

Dizajnirani za suprotstavljanje velikim prijetnjama i presretanje projektila, brodovi ruske Crnomorske flote, sa matičnom lukom u Sevastopolju od ruske ilegalne aneksije Krima 2014. godine, pokazali su se vrlo ranjivima na ukrajinske mornaričke dronove - mala, brza, upravljiva plovila koja je teško otkriti i otporna su na elektroničko ratovanje.

Glavni brod ruske crnomorske flote Moskva, potopljen od Ukrajinaca Foto: Afp

"Koncepti (pomorskih dronova) bili su tu, ali ne u broju koji je Zelenski zamislio“, rekao je Samuel Bendett, viši suradnik u think tanku Centar za novu američku sigurnost. "Ukrajinci su to u biti odveli u smjeru u kojem druge zemlje prije nisu."

Od početka invazije velikih razmjera, Ukrajina je razvila niz bespilotnih površinskih vozila (USV) za ofenzivne i izviđačke misije.

Rusija je više puta kopirala ukrajinski dizajn, istraživanje i razvoj

Ukrajina je 16. srpnja 2023. rasporedila svoj mornarički dron SeaBaby kako bi napala Krimski most, vitalnu rusku opskrbnu rutu preko okupiranog poluotoka. U međuvremenu, rojevi modificiranih dronova Magura potopili su nekoliko ruskih ratnih brodova, uključujući veliki desantni brod Cezar Kunikov, raketni čamac Ivanovec i patrolni brod Sergej Kotov.

Napad na ruski brod usidren u luci Foto: Afp

Nakon niza uspješnih ukrajinskih napada, nekoliko brodova ruske Crnomorske flote premješteno je s Krima u Novorossijsk u Krasnodarskom kraju tijekom proteklih godina, što je potvrdila i ukrajinska mornarica.

"Pomoćna flota ostaje na Krimu, ali to nisu borbene jedinice. Jednostavno nema mjesta za pristajanje brodova u Novorossijsku", rekao je za Kyiv Independent Dmitro Pletenčuk, glasnogovornik ukrajinske mornarice.

Magura pomorski dron i operater Foto: Afp

"Ne mogu samo tako napuniti luku brodovima - to bi ih pretvorilo u nepomične mete", dodao je Pletenčuk. "I mi bismo to definitivno iskoristili."

No, s obzirom na značajno smanjenu prisutnost u Crnom moru, Rusija se i dalje oslanja na svoje preostale ratne brodove prvenstveno za raketne napade na Ukrajinu, dok istovremeno nastavlja testirati i razvijati vlastite pomorske dronove.

Ruski razvoj pomorskih dronova

Za razliku od svog rastućeg i sve naprednijeg programa bespilotnih letjelica (UAV), gdje je Rusija povećala proizvodnju i uvela nadogradnje poput mlaznih motora u dronovima tipa Shahed, malo se zna o proizvodnji ruskih bespilotnih letjelica.

Magura pomorski dron Ukrajine Foto: Afp

Prema Bendettu, ruska proizvodnja mornaričkih bespilotnih plovila znatno zaostaje za proizvodnjom bespilotnih letjelica. Mnogi modeli mornaričkih bespilotnih plovila uvedeni nakon 2022., poput Vizira, Murene, Orkana i BEK-1000, vrlo su slični ukrajinskim dizajnima.

Pletenčuk je potvrdio da je Rusija više puta kopirala ukrajinski razvoj događaja.

"Osobitost ovog procesa je da kada nešto posudite od svog neprijatelja, već ste barem korak iza. Upravo se to sada događa", dodao je glasnogovornik.

Ruski mornari na brodu usidrenom u Novorosijsku Foto: Afp

Rusija također nastavlja testirati eksperimentalne modele svojih pomorskih dronova. U lipnju su ruske snage navodno pokušale napasti grad Pivdenne u Odeskoj oblasti dronom Murena-300. Dron nije uspio dosegnuti cilj, detonirajući u blizini ukrajinskih teritorijalnih voda.

U međuvremenu, ukrajinska vojna obavještajna agencija (HUR) izjavila je da je krajem srpnja velika vjerojatnost da će Rusija "uskoro" završiti razvoj svojih jurišnih morskih dronova, što predstavlja "ozbiljnu prijetnju" civilima u obalnim područjima.

Međutim, trenutno postoji stanje pariteta između ukrajinskih i ruskih snaga u Crnom moru, rekao je Pletenčuk, dodajući da to područje postaje "siva zona", sporni prostor između položaja obiju strana.

Crnomorska flota smještena u Novorossijsku Foto: Afp

"Rusi si ne mogu priuštiti izlazak na more zbog naše vojne prisutnosti tamo, dok ruski zrakoplovi djeluju u vodama. Nažalost, oni dominiraju regijom Azovsko-Crnog mora", rekao je Pletenčuk.

Dodao je da je malo vjerojatno da će raspoređivanje ruskih mornaričkih dronova promijeniti ravnotežu na moru, jer bespilotni sustavi ne mogu riješiti temeljno pitanje zaštite brodova, posebno od protubrodskog raketnog oružja.

"Ako to nisu mogli osigurati prije, zašto bi to trebali osigurati sada?", rekao je Pletenčuk, odgovarajući na ruske tvrdnje o uspostavljanju kontrole u Crnom moru.

Prema Pletenčuku, nedavne izjave ruskih dužnosnika sugeriraju da su njihove snage sada usmjerene na ponovno preuzimanje kontrole nad istočnim dijelom Crnog mora, točnije, blizu ruske obale.

"A činjenica da naš neprijatelj govori samo o ponovnom preuzimanju kontrole u blizini svojih obala u Crnom moru dobar je znak, kao i solidno postignuće za ukrajinske snage", dodao je glasnogovornik.