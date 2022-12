Rusi su postavili balistički projektil Jars na lansirnu rampu u regiji Kaluga.

Ruska vojska postavila je balistički projektil Jars na lansirnu rampu u regiji Kaluga, objavilo je Ministarstvo obrane Rusije.

"Važnost ove operacije leži u činjenici da će projektil biti na borbenoj dužnosti kako je planirano. Domovina će dobiti još jedan primjerak nuklearnog raketnog oružja, što će nam omogućiti rješavanje bilo kakvih zadataka na strateškoj razini", rekao je Aleksej Sokolov, zapovjednik raketne formacije Kozelski.

Rusija je snimku objavila nakon vijesti da Washington dovršava planove slanja sustava Patriot Ukrajini, a odluka bi mogla biti donesena već ovaj tjedan.

Američki sustav protuzračne obrane Patriot, koji Washington razmatra poslati Ukrajini, bio bi legitimna meta Rusije u napadima na tu zemlju, poručio je u srijedu Kremlj i rekao da nikakav prijedlog božićnog primirja nije primio.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u srijedu je kazao da bi Patrioti sigurno bili meta za Rusiju, no i da ne želi komentirati nepotvrđene medijske navode.

Ruska balistička raketa Jars Foto: AFP

Patriot se smatra jednim od najnaprednijih američkih sustava protuzračne obrane, uključujući one protiv zrakoplova, krstarećih i balističkih raketa. U pravilu on uključuje lansere, uz radare i druga pomoćna vozila.

Rakete RS-24 Jars teške su oko 49 tona i duge gotovo 21 metar, a imaju domet od oko 11.000 kilometara. Mogu se lansirati s pokretnih lansera na kotačima, što im daje mobilnost i donekle smanjuje vjerojatnost njihovog uništenja.

Sustav Jars, ima kapacitet "12 puta veći od američke bombe koja je uništila Hirošimu", prenosi Newsweek.

Može pogoditi SAD ili bilo koje mjesto u Europi, dodaju.

🇷🇺☢️⚛️The second silo-based intercontinental ballistic missile(ICBM) "Yars" went on combat duty in the Kozelsky connection of the Strategic Missile Forces (Kaluga Region), the Ministry of Defense of the Russian Federation reports. pic.twitter.com/ovRsv1dp1c