Pripadnici NATO-a održali su vojne vježbe u Bugarskoj. Glasnogovornik Bijele kuće John Kirby smatra da se ratovanje u Ukrajini neće zaustaviti tijekom zimskih mjeseci. Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) objavila je danas da poduzima "protuobavještajne mjere" u pravoslavnim vjerskim objektima.

Postoji mogućnost velike razmjene ratnih zarobljenika između Ukrajine i Rusije

Amerika ozbiljno razmatra slanje moćnog raketnog sustava Patriot Ukrajini

Kineski čelnik Xi produbljuje gospodarske veze s Putinovom Rusijom unatoč javnoj distanci.

10:03 Objavljeni su najnoviji procijenjeni gubici ruske vojske u Ukrajini.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Dec. 15, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/aoJ0bXW9pM — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 15, 2022

9:59 Države članice Europske unije nisu se uspjele dogovoriti o devetom paketu sankcija Rusiji u razgovorima kasno u srijedu, rekli su diplomati dok su se čelnici EU-a u četvrtak okupili u Bruxellesu na posljednjem samitu ove godine, piše Guardian.

Zemlje su se približile dogovoru na pregovorima u srijedu, ali Poljska i neke druge zemlje još uvijek imaju primjedbe, rekao je jedan diplomat EU-a za Reuters te dodao kako se očekuje da će novi nacrt biti distribuiran u četvrtak navečer.

9:35 Zastupnički dom američkog Kongresa predstavio je rezoluciju kojom se poziva na izbacivanje Rusije iz Vijeća sigurnosti UN-a.

Rusija je vođenjem agresorskog rata prekršila Povelju UN-a, što dovodi u sumnju njezino pravo na mjesto u Vijeću sigurnosti, stoji u rezoluciji.

9:32 Ukrajinske snage granatirale su tijekom noći grad Doneck na istoku Ukrajine koji je pod ruskom kontrolom, rekli su u četvrtak dužnosnici koje je postavila Rusija u anektiranim područjima.

"Točno u 7 sati jutros izložili su središte Donecka najmasovnijem napadu od 2014.", rekao je na Telegramu Aleksej Kulemzin, gradonačelnik grada koji podržava Rusija.

Četrdeset raketa iz višecjevnih raketnih bacača BM-21 ispaljeno je na civile u našem gradu, rekao je Kulemzin. Napad je opisao kao ratni zločin.

9:30 Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova izjavila je da je sve oružje koje Zapad isporučuje Ukrajini legitimna meta ruske vojske te da će biti ili uništeno ili zaplijenjeno, javlja Guardian.

"Washington, koji je zamalo postao strana u sukobu u Ukrajini, neće moći izbjeći uključenost u teror koji je pokrenuo kijevski režim protiv ruskih civila i osloboditi se odgovornosti za smrt i razaranja uzrokovana američkim oružjem", kazala je.

9:28 Prema Ministarstvu obrane Ujedinjenog Kraljevstva, malo je vjerojatno da će rusko nedavno raspoređivanje dodatnih jedinica mobiliziranih rezervista u Bjelorusiju, kao i vježbanje bjeloruskih trupa, predstavljati snagu sposobnu izvesti uspješan novi napad na sjevernu Ukrajinu.

9:26 Moskva je rekla da nema "božićnog prekida vatre" nakon gotovo deset mjeseci rata u Ukrajini.

"Nema zatišja na bojišnici", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom redovnom večernjem videoobraćanju u srijedu.

"Svaki dan i svaki metar daju se izuzetno teško, a pogotovo tamo gdje se cjelokupna taktika okupatora svodi na to da artiljerijom unište sve pred sobom – da ostanu samo gole ruševine i krateri u zemlji."

9:23 Antikorupcijski sud Ukrajine zaplijenio je svu imovinu svrgnutog bivšeg predsjednika Janukoviča.

Visoki antikorupcijski sud priopćio je da je zaplijenio svu imovinu bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukoviča, gotovo devet godina nakon što ga je revolucija Euromaidana svrgla s vlasti 2014. godine.

8:37 Poljski parlament donio je odluku kojom je Rusiju proglasio sponzorom terorizma, a Kremlj smatra odgovornim za smrt bivšeg poljskog predsjednika.

Parlament je zaključio da je Rusija "izravno odgovorna" za avionsku nesreću 2010. u kojoj su poginuli tadašnji poljski predsjednik Lech Kaczyński i 95 ljudi u zrakoplovu.

⚡️Polish parliament recognizes Russia as sponsor of terrorism, says Kremlin responsible for ex-president's death.



The Sejm concluded that Russia was “directly responsible” for the 2010 plane crash that killed then Polish President Lech Kaczyński and 95 people on board. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 14, 2022

8:00 Međunarodni institut za proučavanje rata (ISW) smatra da kineski čelnik Xi Jinping produbljuje gospodarske veze s Putinovom Rusijom unatoč javnoj distanci.

Kineski predsjednik naložio je svojoj vladi da produbi gospodarske veze s Rusijom unatoč višemjesečnoj javnoj distanci od Kremlja.

Bilateralni trgovinski odnosi s kineskim planovima za povećanje uvoza ruske nafte i plina, kao i povećanje ulaganja u rusku željezničku i lučku infrastrukturu, postali su "slamka spasa za Moskvu pred pritiskom Zapada", navodi se.

