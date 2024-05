VIDEO Eskalacija protupalestinskih prosvjeda: Na studente šalju interventnu policiju

Napetosti su se rasplamsale u kampusu UVA-e u Charlottesvilleu, gdje su prosvjedi uglavnom bili mirni do subote ujutro, kada su policajci u opremi za razbijanje nereda viđeni na videosnimci kako se kreću kampom na travnjaku kampusa, stavljajući neke prosvjednike na lisice s vezicama i koristeći ono što se činilo biti kemijski sprej.

Sveučilište Virginije je u priopćenju za javnost objavilo da su prosvjednici prekršili nekoliko sveučilišnih pravila, uključujući postavljanje šatora u petak navečer i korištenje pojačanog zvuka.

Chaos erupt at University of Virginia in Charlottesville as police deploy tear gas and make arrests following Pro-Palestinian protests. pic.twitter.com/8wiRNf1UkC — Marvin McCoy (@MarvinM83905936) May 4, 2024

Jim Ryan, predsjednik UVA-e, napisao je u poruci da su dužnosnici saznali da su se "pojedinci nepovezani sa sveučilištem" koji su izrazili "neke sigurnosne probleme" pridružili prosvjednicima u kampusu.

Nije odmah jasno koliko je među uhićenima bilo studenata UVA.

Grupa pod nazivom UVA logor za Gazu koja je ranije ovog tjedna rekla da je postavila kamp osudila je u objavi na Instagramu odluku sveučilišta da pozove policiju.

Seeing the outpouring of cops in Charlottesville when UVA students protest genocide vs. the absence of (uniformed) cops when Nazis rallied in Charlottesville for Unite the Right makes things very clear. This is who cops are. This is what the ruling class is. https://t.co/i7OiNRGPwJ — Read Let This Radicalize You (@JoshuaPHilll) May 4, 2024



Pročitajte i ovo Najveći kršćanski blagdan Znate li zašto pravoslavci i katolici slave Uskrs na različite datume? Za to postoje dva razloga

Deseci ljudi uhićeni su zbog kriminalnog upada ispred Umjetničkog instituta u Chicagu tijekom prosvjeda u subotu nakon što je institut pozvao policiju da ukloni prosvjednike za koje je rekla da su nezakonito zauzeli njegovu imovinu, priopćila je čikaška policijska uprava na X.

Breaking news! The University of Virginia is currently in the midst of a tense standoff.



UVA police, alongside Charlottesville, Albemarle County, and Virginia State Police, are currently confronting a student protest at the university.



The situation quickly turned chaotic as… pic.twitter.com/FVV9YUZ1C6 — 🇺🇸 InterStar Media 🇺🇸 (@InterStarMedia) May 4, 2024

Drugdje, sukobi nisu eskalirali u uhićenja. U Ann Arboru, propalestinski prosvjednici nakratko su prekinuli ceremoniju početka na Sveučilištu u Michiganu.

Videozapisi podijeljeni na društvenim mrežama prikazuju desetke studenata koji nose tradicionalna pokrivala za glavu i maturalne kape i mašu palestinskim zastavama dok hodaju središnjim prolazom stadiona Michigan uz ovacije i zviždanje tisuće tisuća ljudi.

University of Michigan Hamas-holes protest-march towards the stage at the graduation ceremony, ruining the majority’s day, pissing off parents. pic.twitter.com/vJu1QnbF42 — Joseph Gelman (@ifofgot) May 4, 2024

Ceremonija se nastavila i policija kampusa ispratila je prosvjednike prema stražnjem dijelu stadiona, ali nitko nije uhićen, prema Colleen Mastony, glasnogovornici sveučilišta.

Pročitajte i ovo terorizam u Australiji Tinejdžer izbo muškarca kuhinjskim nožem, ustrijelila ga policija

Suprotstavljena stajališta o izraelskom ratu u Gazi izbila su, ponekad nasilno, diljem američkih kampusa tijekom posljednjih nekoliko tjedana.

Mnoge škole, uključujući Sveučilište Columbia u New Yorku, pozvale su policiju da uguši prosvjede.

Policija je dosad uhitila više od 2000 prosvjednika na fakultetima diljem zemlje.

Sveučilište u Michiganu jedno je od mnogih sveučilišta koja su promijenila svoje sigurnosne protokole za ceremonije dodjele diploma.

Aktualno Veliki prosvjed u Tel Avivu: Tisuće na ulicama traže prekid rata, puštanje talaca i pad vlade +2 Svijet Veliki prosvjed u Tel Avivu: Tisuće na ulicama traže prekid rata, puštanje talaca i pad vlade 1/8 >>