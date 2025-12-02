Rusija diže mobilizaciju na nove razine: Pogledajte što rade na aerodromima

Ruske vlasti počele su uručivati pozive za vojnu obvezu građanima koji dolaze u zemlju, osobito naturaliziranim državljanima, i to na glavnim zračnim lukama diljem Rusije, što je izazvalo ozbiljne zabrinutosti zbog etničkog profiliranja i pravne nedorečenosti.

Rusko Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je 19. studenog otvaranje dvanaest novih migracijskih kontrolnih točaka na aerodromima u Moskvi, Sankt Peterburgu, Jekaterinburgu, Sočiju, Kazanju, Novosibirsku i drugim velikim gradovima. Službeno, svrha ovih postaja je identifikacija stranih državljana koji krše imigracijske zakone. Međutim, prvi dani njihova rada pokazali su znatno širu primjenu.

Samo dan nakon objave, ruska državna televizija Vesti Ural emitirala je reportažu sa zračne luke Koltsovo, u kojoj se vidi kako ruske državljane, a ne strance, presreću odmah po dolasku i uručuju im pozive za regrutaciju.

"Čim je ovaj čovjek sletio na Ural, rečeno mu je da se jednostavno ne može vratiti avionom", navodi se u prilogu.

"Možda je stigao iz inozemstva, ali na papiru je ruski državljanin - a to znači obveznu vojnu registraciju, čak i ako ima povratnu kartu za sutra", objašnjeno je.

Prema istom izvješću, svi koji nisu regulirali svoj vojni status odmah dobivaju obavijesti, a nepoštivanje može rezultirati kaznom do 284 eura.

Prilog je izazvao snažne reakcije na internetu. Provladini mediji pokušali su umanjiti značaj snimke, tvrdeći da su izvještaji pogrešno protumačeni, da dužnosnici nisu bili na stubištu aviona, nego u službenim prostorijama te da primanje obavijesti o mobilizaciji ne ograničava pravo građanina da napusti zemlju.

Unatoč tomu, video Vesti prikazuje suprotno i opisuje vojne dužnosnike i istražitelje kao doslovno dočekuju putnike iz aviona.

Stručnjak za vojno pravo iz grupe za ljudska prava Škola regruta, Timofej Vaskin, smatra da su na meti ponajprije muškarci određenog izgleda: "Ne mogu provjeriti svakog muškog putnika koji dolazi. Ministarstvo unutarnjih poslova i vojni uredi imaju ozbiljan manjak osoblja", rekao je Vaskin, piše United24media.

Istaknuo je i veliku razliku u rizicima: dok rođeni ruski državljani pozive za regrutaciju često mogu ignorirati bez težih posljedica, naturalizirani građani mogu imati ozbiljne probleme – uključujući komplikacije s putovnicama i statusom boravka.

Ovo nije prvi slučaj sumnjivih metoda. Moskovske organizacije za ljudska prava ranije su izvijestile da policija već privodi muškarce regrutne dobi u metrou, koristeći gradsku mrežu za prepoznavanje lica za njihovu identifikaciju.