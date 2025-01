Roditelji malene Danke Ilić na TikToku su govorili o ubojstvu svoje kćeri. Tijekom razgovora koji je trajao više od dva i po sata, a koji je vodila korisnica "Sanjabg73", roditelji su se osvrnuli na brojna nagađanja oko nestanka njihova djeteta.

Demantirali su tvrdnje da im je nakon nestanka djeteta uplaćen iznos od 30.000 eura.

"To se nikada nije dogodilo, međutim kod optuženih je nađena poveća suma novca. Evo, supruga mi baš kaže da su kod ovog iz Zlota, pronađeni veliki novci. E, sad, da li su oni to skupljali s vremenom, ne znam, ne ulazim u to. Znam samo da je velika cifra nađena kod njih", rekao je otac ubijene i nestale Danke.

Majka je demantirala da se obitelj planira preseliti u Njemačku nakon što optuženi budu osuđeni na doživotnu kaznu.

Također je odbacila tvrdnje da u Njemačkoj posjeduju stan i da imaju 100.000 eura na tajnom računu.

"Najgore je što ljudi veruju u ovakve laži", rekla je Dankina mama.

Dankin otac rekao je da tvrdnja da je Danka oteta i prodana scenarij koji ne pije vodu.

Žalbeni sud u Nišu u prosincu je uvažio žalbe odvjetnika te ukinuo rješenje o potvrđivanju optužnice protiv S.J. i D.D. koje se sumnjiči da su ubili dvogodišnju djevojčicu Danku Ilić.

Optužnicom se spomenuti dvojac teretio za udruženo teško ubojstvo, dok je R.D. optužen za kazneno djelo pomoći počinitelju kaznenog djela i neprijavljivanje kaznenog djela.

U obrazloženju odluke navodi se da prvostupanjski sud nije dao razloge o činjenicama koje su predmet dokazivanja, a iz kojih proizlazi materijalni uvjet za podizanje optužnice, odnosno postojanje opravdane sumnje, već se bavio ocjenom priloženih dokaza.

Sumnja se da su D.D i S.J prvo automobilom JKP "Vodovod", u kojem su bili zaposleni, udarili, a zatim je stavili u vozilo 26. ožujka u Banjskom polju kod Bora.

Sumnja se da su njeno tijelo bacili na deponij, odakle je kasnije premješteno. Tijelo djevojčice još nije pronađeno.

R. D. se sumnjiči da je pomogao sinu da premjesti tijelo djevojčice.

Dvogodišnja Danka Ilić nestala je u ožujku ispred obiteljskog imanja na kojem je bila s majkom i bratom.

