Kandidatkinja za predsjednicu Republike Srpske Jelena Trivić u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Marijom Juričem, prozvala je Milorada Dodika. Nazvala ga je hrvatskim agentom. Protiv je hrvatskog entiteta, ali nije za odcjepljenje Republike Srpske iz BiH.

Novo cvijeće pred palačom predsjednika republike srpske. No, tko će biti novi predsjednik još je enigma.

"To je kaos što se radi. Čas miting opozicija, čas kontra miting od režima. Nezaposlen sam, nisam ni u jednoj partiji. Ako nisi član stranke teško je za budućnost", rekao je Ranko iz Banja Luke.

"Mene kao mladu osobu zanimaju dobri uvjeti za nas mlade da ostanemo tu", kazala je za Dnevnik Nove TV Nataša iz Banja Luke.

Ranko je nezaposlen, a Nataša studentica. Političke prepirke i problemi na izborima ne zanimaju ih puno.

"Oni se bore za to, a nas šišaju ovdje kao ovce", rekla je Mira iz Banja Luke.

Niz prosvjeda protiv femicida: "Nećemo više šutjeti... Ovo su naši životi, ne možete ih oduzeti"

Loše vijesti iz susjedstva: Gazprom najavio značajno poskupljenje plina

Rezultati izbora za predsjednika Republike Srpske još se čekaju. Utvrđene su nepravilnosti. Najkasnije večeras moglo bi biti završeno prebrojavanje glasova, rekla je za Dnevnik Nove TV oporbena Jelena Trivić.

"Dodik ni u kojem slučaju ne može biti pobjednik jer je on pokrao izbore i sada ima dovoljno dokaza", rekla je Trivić za Dnevnik Nove TV.

Dodik pak želi puno toga, a ponajprije vlast.

"Pristaše Jelene Trivić rekle su nedavno da ste vi lopov. Smatrate li se vi lopovom?", upitao je repoter Dnevnika Nove TV Mario Jurič Milorada Dodika.

"Slušaj ovaj narod. Smatraš li ti možda to?", uzvratio je Dodik reporteru.

Dodika njegova protukandidatkinja smatra hrvatskim agentom. Ovako je to pojasnila.

"To nije usmjereno protiv Hrvata kao naroda. On radi za hrvatsku službu ovdje kada postoji nešto što oni žele progurati kao svoj interes poput Trgovinske gore, što je odlagalište nukleranog otpada pored Novog Grada, koje bi ugrozilo 250.000 ljudi na tom potezu, on na to šuti", rekla je Trivić.

Dodik je sinoć ponovio separatističke težnje. Trivić nije za to.

"Apsolutno odbacujem politiku secesionizma. Isto tako odbacujem sve pokušaje iz Srajeva koji dolaze, a koji pričaju o unitarnoj Bosni i Hercegovini bez entiteta. Ne vidim svrhu zagovaranja trećeg entiteta od strane hrvatskih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini", dodala je Trivić.

A kako ce zavrsiti saga oko izbora u BiH, posebno Republici Srpskoj, trebali bi znati idućih dana.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.