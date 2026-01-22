VIDEO Šokantan video sa slavlja Trumpovih ljudi, brzo stigla reakcija: "Neka ti ta torta zapne u grlu!"

Prošlo je godinu dana otkako je Donald Trump drugi put postao predsjednik Sjedinjenih Država. Tom prigodom republikanski senatori u utorak navečer organizirali su u Kennedy Centru u Washingonu gala večer, na kojoj su bili i neki desničarski političari iz drugih zemalja.

Na videozapisu s proslave vidi se kako okupljeni režu tortu u obliku Grenlanda, ukrašenu američkom zastavom. Snimka se pojavila u vrijeme najvećih napetosti u međunarodnim odnosima zbog Trumpovih planova za aneksijom arktičke zemlje.

Na videu američki zastupnici Anna Paulina Luna iz Floride i Andy Ogles iz Tennesseeja režu tortu zajedno s rumunjskim krajnje desničarskim vođom Georgeom Simionom, predsjednikom Saveza za Uniju Rumunja, za kojeg se dugo sumnja da je ruski agent.

Dok Luna započinje ceremonijalni rez, preko zvučnika se čuje: "Prekrasno, američka zastava, Grenland, 51. država." Nakon što je zarezala vrh torte, koji predstavlja sjeverni Grenland, grenlandski Trumpov pristaša Jørgen Boassen nakratko se pojavljuje u kadru šaleći se: "Ja sam iz južnog Grenlanda." Nekoliko trenutaka kasnije republikanski kongresmen Abraham Hamadeh uzima nož i kaže: "Jug je lakše uzeti."

Na događaju je navodno bio prisutan i bivši republikanski kongresmen iz Floride Michael Waltz, koji sada obnaša dužnost veleposlanika Sjedinjenih Država pri Ujedinjenim narodima, iako se ne vidi jasno na snimci koja kruži, piše Arctic Today.

Prije kraja isječka čuje se proruski rumunjski političar Simion kako kaže: "Moramo se riješiti Macrona". Aludirao je na francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji se javno protivio Trumpovu nastojanju da Grenland stavi pod američku kontrolu.

Gala nije bila službeni vladin događaj, ali prisutnost aktualnog američkog veleposlanika pri Ujedinjenim narodima i eksplicitna retorika zabilježena na snimci pojačali su kritike i potaknuli raspravu o tome kako se politička simbolika isprepliće s rastućim napetostima o budućnosti Grenlanda.

Reakcija iz Rumunjske

Potpredsjednik Europskog parlamenta, rumunjski zastupnik u Europskom parlamentu Nicu Ștefănuță, poslao je u srijedu oštru poruku čelniku AUR-a Georgeu Simionu nakon što je izrezao tortu u obliku Grenlanda, prekrivenu zastavom Sjedinjenih Američkih Država.

U videu s gala večere Simion je prije rezanja torte jednom od prisutnih političara s Grenlanda rekao: "Bit ćemo tamo za sve slobodne ljude na svijetu."

"George Simion, imam poruku za tebe: Neka ti ta torta zapne u grlu! Kad budeš rezao tu tortu, pomisli da je možda bila Dobrogea umjesto Grenlanda i da te netko tražio za taj teritorij. Jer mi smo dio obitelji, a kad si dio obitelji, brineš se o potrebama svoje obitelji. Ako je netko od članova obitelji napadnut, nemoj se smijati ozbiljnim stvarima. Jer, sljedeći put, možda je na tebi red. Dakle, neka ti ta torta zapne u grlu!" rekao je na Facebooku Nicu Ștefănuță.

Inače, George Simion u Kennedy Centru primio je nagradu Republikanske stranke za nacionalnu obnovu za svoj rad u obrani slobode izražavanja i demokracije u Europi.