Ususret otvaranju Pelješkog mosta, u Neumu sa strepnjom gledaju na taj trenutak. Prošlog tjedna prosvjedovali su zbog prvog kruzera koji je ušao u njihov zaljev. Strahuju, naime, kako će im otvaranje mosta utjecati na turizam.

Umjesto kruzera u neumskom zaljevu je pedalina. I uzgajalište riba. To je, tvrde u ovom jedinom bosanskohercegovačkom gradu s izlazom na more, za njih turizam. U kojega ulažu i od kojega žive. Što im gosti svake sezone vraćaju.

"Hrvatska ima svoje more a i mi imamo svoje more. Mi smo Bosanci privrženi Hrvatskoj, to otvoreno kažem, al trebamo biti pametni", kaže Melvudin iz Živinice.

"Iz Švedske idemo i na druga mjesta ono preko turističkih agencija, međutim kad smo ovjde volimo Neum. Iskreno", kaže Lejla iz Švedske.

Na plus 33 u zraku, teško je spas od vrućina ne tražiti u moru. Na dan je ovdje, usred ljeta i do 20.000 ljudi.

"Grad je ovo s 300 stanovnika i 20.000 turističkih kreveta. Od toga je njih 17.000 u privatnom smještaju. Iznad magistralne ceste može se naći apartman za 50 eura po danu, što je apartman bliže moru, logično, cijena se povećava", izvještava reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

No gosti kažu da je za njihove džepove ipak pristupačno. "Za nas četveročlanu porodicu s nekim normalnim, ono pa 1200-1500 maraka može biti za sedam do 10 dana", rekao je Boro iz Dervente.

Cijene hrane u Neumu

Cijena kugle sladoleda je 2,5KM što je 10 kuna. Kavu s mlijekom platit će također 10 kuna, a hamburger košta 6KM što je 24 kune. Cijena mesne plate za dvije osobe, uz piće je 70KM što je 280kuna.

Prosječna plaća turističkog radnika je 1200 konvertibilnih maraka. A kao i u Hrvatskoj - i ovdje u sezoni nedostaje radne snage.



Neum je svoj procvat doživio od 1995. do početka 2000-ih. Bilo je ovo šoping središte za Dubrovčane i putnike namjernike. Ali dolaskom trgovačkih centara i "tvrdih" granica, ta priča je završila.

A što Neum čeka otvaranjem Pelješkog mosta?

"Mislim da Neum neće izgubiti ništa. U svemu tome Neum ima neku svoju klijentelu koja sigurno neće ići ni s jedne ni s druge strane Pelješkog mosta. S druge strane dobivamo ovu brzu cestu koja dolazi iz Stoca", smatra Moamer Muftić, gost iz Sarajeva.

U jednu ruku gubi, u drugu dobiva, smatra vlasnik hotela i trgovina na magistrali. No, spas, tvrdi, donosi otvaranje nove ceste prema unutrašnjosti Bosne i Hercegovine.

"Jedino šta se gubi ti objekti na magistrali koji su radili solidno cijele godine, gdje je bio tranzit Srbije, Crne Gore, Albanije i Makedonije, mislim da će doć maltene do zatvaranja", kaže Tomislav Lovrić.

U svakom slučaju - za mnoge je Pelješki most atrakcija. I donosi više koristi nego štete, izvijestila je Jurišić.

