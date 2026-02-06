Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
značajne razlike

Evo kako su se mijenjali prihodi kućanstava nakon pandemije: Iznenadit će vas na kojem je mjestu Hrvatska

Piše K. Č., 06. veljače 2026. @ 08:41 komentari
Novac, ilustracija
Novac, ilustracija Foto: Getty Images
Analizirano je kako su se realni prihodi kućanstava po stanovniku mijenjali nakon pandemije COVID-19 i tijekom proteklog desetljeća.
Najčitanije
  1. Požar u GSI centru za istraživanje teških iona
    U NJEMAČKOJ

    Gori istraživački institut, koji ima važan projekt, poslano upozorenje: "Zatvorite prozore i isključite klime"
  2. Adriano Jagušić
    kakav posao!

    Povijesni transfer Slaven Belupa! Otišao je Jagušić, velikan poslao i privatni avion
  3. Provjereno: Mobing u Baškoj Vodi - 7
    DONOSI PROVJERENO

    Snimka mobinga otvorila Pandorinu kutiju: Žrtva ostala bez posla, kriminal nekažnjen, zlostavljači napredovali
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo: "Provest ćemo ispitivanje"
Ravnateljstvo civilne zaštite
Stigla obavijest zbog događaja koji bi mogao uznemiriti građane: "Provest ćemo ispitivanje"
Atentat na visokog ruskog generala: Iskusni obaveštajac upucan u cik zore, traje potraga za napadačem
U bolnici je
Atentat na visokog ruskog generala: Iskusni obavještajac upucan u cik zore, traje potraga za napadačem
VIDEO Procurila snimka koja otkriva što je vlasnik Michelinovih restorana poskriveći napravio s pićem jedne žene: Bio je frustiran
Sude mu
VIDEO Procurila snimka koja otkriva što je vlasnik Michelinovih restorana poskriveći napravio s pićem jedne žene: "Bio je frustiran"
Realni prihodi kućanstava u EU porasli su nakon pandemije: Hrvatska zabilježila najjači rast
značajne razlike
Evo kako su se mijenjali prihodi kućanstava nakon pandemije: Iznenadit će vas na kojem je mjestu Hrvatska
Popis trgovina i trgovačkih centara koji rade u nedjelju 8. veljače
gdje u šoping?
Pogledajte koje su trgovine i centri otvoreni ove nedjelje
Američki veleposlanik poludio na predsjednika poljskog parlamenta
Oglasio se i Tusk
Eskalirao sukob SAD-a i Poljske, američki veleposlanik poludio: "Skandalozno je i gnusno uvrijedio Trumpa"
Veliki požar u istraživačkom institutu GSI u Darmstadtu
U NJEMAČKOJ
Gori istraživački institut, koji ima važan projekt, poslano upozorenje: "Zatvorite prozore i isključite klime"
PROVJERENO Od prijave mobinga do kaznenih prijava: što se događalo u komunalnoj tvrtki Gradina
DONOSI PROVJERENO
Snimka mobinga otvorila Pandorinu kutiju: Žrtva ostala bez posla, kriminal nekažnjen, zlostavljači napredovali
Mile Kekin: Plenković je u pravu
BRZI ODGOVOR
Mile Kekin: "Nisam mislio da ću to ikada reći, ali Plenković je u pravu"
Pretraživao pornografiju i našao snimku koja mu je promijenila život: "Sada u javnosti nosimo kape i izbjegavamo hotele"
Šokantan video
Gledao pornografiju i našao snimku koja mu je promijenila život: "Sada u javnosti nosimo kape i izbjegavamo hotele"
Potres pogodio veliki hrvatski otok
Tlo ne miruje
Potres pogodio veliki hrvatski otok: "Dobro je zatreslo"
Stanje na ukrajinskom bojištu loše, ruski vojnici gladuju
GROZNI UVJETI
Loše stanje za vojnike na prvim crtama: "Ako se okrenem na bok, nećeš me ni primijetiti"
Mile Kekin: Plenković je u pravu 14
BRZI ODGOVOR
Mile Kekin: "Nisam mislio da ću to ikada reći, ali Plenković je u pravu"
Melania Trump suočena s neugodnim pitanjima o Ghislane Maxwell 9
u fokusu javnosti
Slučaj koji trese svijet: Melaniju Trump javno suočili s neugodnim pitanjem
Iva Rinčić u Dnevniku Nove TV 8
RINČIĆ U DNEVNIKU NOVE TV
Riječka gradonačelnica otkrila čime nije zadovoljna u gradu, ali i što misli o zabrani Thompsona: "Nisam birala playlistu..."
Brnabić: Umirovljenici u Srbiji žive bolje nego u Luksemburgu 7
O KVALITETI ŽIVOTA
VIDEO "Srbija je bolja od Hrvatske i Luksemburga. Tko je to učinio? Pa Vučić": Brnabić iznenadila usporedbama
Plenković o aktualnim temama 6
Sjednica Vlade
Plenković: "Sugeriramo svima da budu oprezni..."
Je li Banovina ili Banija? U Saboru izbila žestoka svađa, padale uvrede i opomene 3
Teške riječi
Je li Banovina ili Banija? U Saboru izbila žestoka svađa, padale uvrede i opomene
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Veliki požar u istraživačkom institutu GSI u Darmstadtu
U NJEMAČKOJ
Gori istraživački institut, koji ima važan projekt, poslano upozorenje: "Zatvorite prozore i isključite klime"
Mile Kekin: Plenković je u pravu
BRZI ODGOVOR
Mile Kekin: "Nisam mislio da ću to ikada reći, ali Plenković je u pravu"
PROVJERENO Od prijave mobinga do kaznenih prijava: što se događalo u komunalnoj tvrtki Gradina
DONOSI PROVJERENO
Snimka mobinga otvorila Pandorinu kutiju: Žrtva ostala bez posla, kriminal nekažnjen, zlostavljači napredovali
show
Marko Perković Thompson najavio novi koncert u Širokom Brijegu
"samo jako"
Thompson rasprodao koncert u rekordnom roku, novi datum već je spreman!
Kako izgleda partner Milice Todorović?
krio se devet mjeseci
Više nije tajna: Srpski mediji otkrili kako izgleda otac sina folk-zvijezde!
Osporena odluka Karla Lagerfelda
oko 200 milijuna eura
Što će biti s bizarnom oporukom modnog mogula? Mnogi ne vjeruju kome je sve ostavio
zdravlje
Smrznuti špinat: Recepti zbog kojih ćete zaboraviti da ste ga kao dijete mrzili
Po preporuci nutricionistice
Smrznuti špinat: Recepti zbog kojih ćete zaboraviti da ste ga kao dijete mrzili
Zamjenjuje li masturbacija seks u vezama?
Ovo kaže znanost
Zamjenjuje li masturbacija seks u vezama?
Što vam vaši plinovi mogu reći o zdravlju vaših crijeva?
Gotovo 100 % ljudi ih ispušta
Što vam vaši plinovi mogu reći o zdravlju vaših crijeva?
zabava
Pilot otkriva najčudnije stvari koje je ikada vidio tijekom leta
Zanimljivo
Pilot otkriva najčudnije stvari koje je ikada vidio tijekom leta
Ovako influenceri izgledaju dok se snimaju, bizarni prizori nasmijali promatrače
Što to izvode?
Ovako influenceri izgledaju dok se snimaju, bizarni prizori nasmijali promatrače
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Čovječe!
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
tech
Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali"
Više od refleksa
Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali"
Koji telefon ima najbolju bateriju? Test je pokazao zanimljive rezultate
Dva brenda dominiraju
Koji telefon ima najbolju bateriju? Test je pokazao zanimljive rezultate
Ukrajina će s Gripenima dobiti i projektil koji ruske zrakoplove može rušiti s vrlo velike udaljenosti
Stiže Meteor
Ukrajina će s Gripenima dobiti i projektil koji ruske zrakoplove može rušiti s vrlo velike udaljenosti
sport
Povijesni transfer Slaven Belupa! Otišao je Jagušić, velikan poslao i privatni avion
kakav posao!
Povijesni transfer Slaven Belupa! Otišao je Jagušić, velikan poslao i privatni avion
Gdje će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
Zna se i kad je ždrijeb
Kamo će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
Šok iz NBA lige: Ivica Zubac ima novi klub!
opa!
Šok iz NBA lige: Ivica Zubac ima novi klub!
tv
IN Magazin: Iza kulisa hit serije "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
Iza kulisa hit serije "Tajne prošlosti"
Tajne prošlosti: Čini se da joj je ipak odlučila pomoći
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Čini se da joj je ipak odlučila pomoći
Kumovi: Njihova ljubav je neupitna, ali ponos bi ih mogao zauvijek razdvojiti
KUMOVI
Njihova ljubav je neupitna, ali ponos bi ih mogao zauvijek razdvojiti
putovanja
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred “ničega”, kad bude gotov njima će se služiti 100 milijuna ljudi
Najveći na kontinentu
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred "ničega", a kad bude gotov, njime će se služiti 100 milijuna ljudi
Trik za krafne koje nisu masne
Male tajne majstora
Najvažnija stvar kod pečenja krafni, ako ovo napravite neće biti masne i teške
novac
Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
Nakon spajanja tvrtki
Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
S više od 155 milijuna prodanih primjeraka, postao najuspješniji proizvod u povijesti
Svi ga znamo
S više od 155 milijuna prodanih primjeraka, postao najuspješniji proizvod u povijesti
Na 6000 metara dubine pronašli pravo blago. "Više nećemo biti ovisni o Kini"
Na dnu oceana
Na 6000 metara dubine pronašli pravo blago. "Više nećemo biti ovisni o Kini"
lifestyle
Ponuda crnih haljina u novim kolekcijama
MODNI KLASIK
15 haljina koje stoje baš svima - a jedna košta samo 13 eura
Ulična moda Zadar u najlonkama s uzorkom i visokim čizmama
Petica za stil
Kako se dobro skockala! Šetnja Zadrom u najlonkama s uzorkom stvorenima za finjak izdanje
Cipele za proljeće 2026. godine
Najveći trendovi
Ovo je pet vrsta cipela koje ćemo najviše nositi ovog proljeća - neke možda već imate u ormaru
sve
Povijesni transfer Slaven Belupa! Otišao je Jagušić, velikan poslao i privatni avion
kakav posao!
Povijesni transfer Slaven Belupa! Otišao je Jagušić, velikan poslao i privatni avion
Ponuda crnih haljina u novim kolekcijama
MODNI KLASIK
15 haljina koje stoje baš svima - a jedna košta samo 13 eura
Gdje će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
Zna se i kad je ždrijeb
Kamo će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene