Razorna tuča pogodila je Kataloniju i pritom odnijela jedan život.

Snažna tuča pogodila je u utorak navečer Kataloniju i pritom odnijela jedan život. U naletu tuče veličine šake i promjera oko 10 centimetara, preminula je djevojčica od nenavršene dvije godine. Pedesetak drugih ljudi prošlo je s teškim ozljedama - slomljenim kostima i modricama, piše Reuters.

"Ljudi su počeli vrištati i skrivati ​​se", rekao je glazbenik Sicus Carbonell koji je snimio posljedice razorne tuče. Njegov je bend svirao na terasi prekrivenoj platnom u trenutku kada je nevrijeme stiglo.

VIDEO Dramatično spašavanje na moru: Nevrijeme prevrnulo superjahtu, potonula pred očima spasioca

VELIKA GALERIJA Apokaliptični prizori nakon nevremena u Europi: Iščupana stabla, razneseni krovovi, uništeni automobili...

"Bio je kaos. Dječaci i djevojčice su trčali uokolo sami. Neki su roditelji uspjeli zgrabiti svoju djecu. Jedna se djevojčica nije uspjela skloniti. Istrčao sam i zgrabio je kada je zrno tuče pogodilo u glavu", pojasnio je Carbonell.

Djevojčica je preminula u srijedu u bolnici Trueta u Gironi, izvijestile su tamošnje vlasti. Meteorološka agencija Meteocat izvijestila je kako su zrna tuče bila najveća u posljednja dva desetljeća. Snimke tuče objavljene su i na društvenim mrežama.

Enormous hail in Catalonia The size of the splashes as the ice hits the pool is insane. Large hailstones bombarded parts of #Spain on Tuesday. Definitely not a good day to be in the pool. 📍 Bisbal d'Empordà, 🎥 Via : Twitter // MeteoGasso pic.twitter.com/5SFoXqpgbH

😲 Abnormal hail fell in Spain🇪🇸

A 1.5-year-old girl died from being hit on the head by ice ball. The child became the first victim of hail in Europe🇪🇺 since 1997

Hail with a diameter of more than 10 cm fell in the city of La Bisbal d'Emporda (Girona) in Spain🇪🇸. pic.twitter.com/1SSgzjy6DF