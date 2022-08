U utorak nam slijedi odmor od kiše. Detalje o vremenskoj prognozi donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

U ponedjeljak je bilo povremeno više oblaka u našim krajevima, mjestimice kiša, a bilo je i pljuskova s grmljavinom. Sve skupa, dojam vremena, kao i proteklih dana, prilično ovisi o trenutku i mjestu gdje ste se našli. I dalje je ljeto, dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30, no uz pljusak bude svježije, a zna biti i pojačanog vjetra. U utorak nas očekuje ipak nešto povoljnije vrijeme, javlja Darijo Brzoja.



Sad već pomalo ulazimo u razdoblje kad Azorska anticiklona obično slabi, pa će prodori vlažnog zraka s Atlantika biti sve češći. U višim slojevima atmosfere uspostavlja se zonalno strujanje u kojem vlažan oceanski zrak neometano može stići do naših krajeva. Jedna manja količina postupno nas napušta, no za dan dva već će nam stići nova.



U utorak dakle, u većini zemlje mali odmor od kiše, premda neće posvuda biti i posve stabilno. Uglavnom će prevladavati sunčano ili će biti dijelom vedro, pri čemu malo kiše uz promjenjivu naoblaku može biti uglavnom na istoku. Po kotlinama gorske Hrvatske, jutarnja magla. Duž obale ujutro burin, podno Velebita i umjerena bura. Najniža temperatura, u kopnenom dijelu zemlje od 14 do 18, a na Jadranu između 19 i 24 stupnja.



Poslijepodne, u središnjoj Hrvatskoj djelomice ili pretežno sunčano i uglavnom suho. Bit će vrlo toplo, danju čak pomalo i vruće uz temperaturu od 27 do 29 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji oblačnije, a i poslijepodne ovdje može biti ponekog pljuska. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura će biti oko 27 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu tijekom dana će uglavnom prevladavati sunčano, no u Istri je uz jači razvoj oblaka ipak moguć kraći pljusak. Na moru će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će bit oko 30 stupnjeva. U gorju manje toplo.



U Dalmaciji će većinom sunčano te će se zadržati vruće. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, izraženiji prema otvorenom moru, dok će temperatura biti oko 30 stupnjeva.



Temperatura mora je uglavnom 24 ili 25.



UV-indeks u većini zemlje i u utorak umjeren ili visok. Idućih dana ponovno promjenjivije. Srijeda još većinom sunčana, a više oblaka i kiša u gorje stižu krajem dana te u noći na četvrtak. Od četvrtka će na kopnu biti više oblaka te će uz sjeverac osvježiti. Ponegdje kiša ili pljusak s grmljavinom: prvo na zapadu, dok će ih u Slavoniji i Baranji biti uglavnom u petak.

I na Jadranu u srijedu pretežno ili barem djelomice sunčano, a u četvrtak su mogući pljuskovi s grmljavinom. U petak još ponekog pljuska u početku može biti na krajnjem jugu. Zapuhat će bura s kojom će i na moru u drugoj polovici tjedna ipak biti malo manje toplo.

