Superjahta dugačka 40 metara potonula je uslijed nevremena uz talijansku obalu, a obalna straža uspjela je spasiti svih devet putnika.

Talijanska obalna straža spasila je devetero ljudi s jahte koja je potonula u Sredozemnom moru uz južnu talijansku obalu.

Vlasti lučkog grada Crotonea u talijanskoj regiji Kalabriji primili su poziv u pomoć s 40-metarske superjahte koja se našla usred jakog nevremena i nije se mogla vratiti na obalu.

U spašavanje su krenuli talijanski i obližnji rumunjski patrolni brod, no spašavanje je bilo otežano zbog jakog nevremena, a kad su stigli, jahta je već bila nagnuta na bok i ubrzo je u potpunosti potonula.

Talijanska obalna straža objavila je snimku potonuća jahte, s koje su uspjeli spasiti sva četiri putnika i pet članova posade.

