U četvrtak klimatološki počinje jesen i to uz prolaznu epizodu osjetno hladnijeg vremena s oborinama. No, već od petka temperatura zraka će svakim danom ponovno rasti pa će u većini krajeva opet biti vrlo toplo, premda ne i posve stabilno.

U četvrtak ujutro će mjestimice biti kiše te pljuskova i grmljavine, i to najprije u zapadnom dijelu zemlje. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima. Jutarnja temperatura u kopnenim će krajevima iznositi od 12 do 17, a na moru od 19 do 25 Celzijevih stupnjeva.

Tijekom dana će u središnjoj Hrvatskoj biti pretežno oblačno, mjestimice s kišom, ponegdje i obilnijom. U drugom dijelu dana postupno će doći do smirivanja vremena, a puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Bit će osjetno hladnije uz najvišu temperaturu od 17 do 21 stupnja.

U istočnoj Hrvatskoj vrijeme će biti promjenljivo oblačno i osjetno hladnije, povremeno s kišom. Moguć je i poneki pljusak, a puhat će većinom umjeren sjeverac, rekao je tijekom vremenske prognoze Dnevnika Nove TV meteorolog Ivan Čačić.

U gorskoj Hrvatskoj vrijeme će biti oblačno s kišom, ponegdje i većom količinom oborine. Na sjevernom Jadranu bit će promjenljivo, mjestimice uz kišu, a ponegdje i izraženiji grmljavinski pljusak, osobito u prvom dijelu dana. U Istri će poslijepodne uglavnom biti suho sa sunčanim razdobljima. U gorju će uglavnom puhati umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura u gorju će iznositi od 13 do 18, a na Jadranu od 22 do 26 stupnjeva.

U Dalmaciji će vrijeme biti promjenljivo, mjestimice uz kišu te pljuskove i grmljavinu. U početku će puhati slaba i umjerena bura, na sjevernom dijelu ponegdje i jaka. Vjetar će zatim okrenuti na sjeverozapadnjak, a krajem dana ponovno će zapuhati bura. Poslijepodne će temperatura iznositi od 25 do 29 stupnjeva.

U unutrašnjosti će u petak još ponegdje biti malo kiše, a zatim će se razvedriti. U subotu ujutro će mjestimice biti magle, a danju pretežno sunčano. U nedjelju će biti djelomice sunčano i još toplije, no nestabilno uz poneki pljusak i grmljavinu.

U petak ujutro na Jadranu još može biti mjestimične kiše, a krajem subote na sjevernom dijelu mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, što će se u nedjelju proširiti i na veći dio Jadrana. U petak prijepodne puhat će bura, a zatim sjeverozapadnjak. U subotu će puhati jugozapadnjak pa jugo.

