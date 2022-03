Društvenim mrežama šire se snimke stradavanja civila u ratu u Ukrajini. U jednoj od njih, granata je pala pored civila koji su se pokušali evakuirati u predgrađu Kijeva.

Rat u Ukrajini i dalje bjesni. Stradavaju vojnici, ali i civili.

Društvenim mrežama šire se stravične snimke granatiranja i uništavanja.

U jednoj takvoj, vidi se grupa civila koja se pokušava evakuirati iz Irpena, predgrađa Kijeva.

Kako se navodi u tvitu, ruski vojnici granatiraju civile dok se pokušavaju evakuirati.

The video of the Russian troops shelling civilians trying to evacuate from Irpen, the Kyiv suburb, got on tape. pic.twitter.com/IdjpvthKj0