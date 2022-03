Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju je rekao da se ruske snage spremaju bombardirati grad Odesu na ukrajinskoj obali Crnog mora.

"Rakete protiv Odese? To će biti ratni zločin", rekao je u televizijskom obraćanju. Rekao je da je u posjedu karata i zapisa, snimki koje su oduzete od zarobljenih ruskih vojnika, prenosi Kyiv Independent.

⚡️Zelensky says that Ukraine is in possession of maps and records, obtained from those captured.



“They are planning to bomb Odesa.”