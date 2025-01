Zelenski poslao poruku Trumpu pa najavio: "Okončat ćemo rat ove godine". Rusi napali Kijev i na novogodišnje jutro

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak, u svom novogodišnjem obraćanju naciji, da će njegova zemlja učiniti sve da okonča rat s Rusijom 2025. godine.

"Neka 2025. bude naša godina. Godina Ukrajine. Znamo da nam mir neće biti dan na dar, ali učinit ćemo sve da zaustavimo Rusiju i okončamo rat", rekao je u svom govoru emitiranom na društvenim mrežama.

Today, I address all those who value Ukraine, cherish their state, and lovingly call it “Mine.” Those who cannot imagine themselves without Ukraine, no matter where they are. All those who have been fighting for it – so steadfastly and so bravely – for more than 1,000 days.



