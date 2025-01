FOTO/VIDEO Milijuni diljem svijeta dočekali Novu godinu: Pogledajte kako je sve izgledalo

Milijuni diljem svijeta dočekali su 2025. sa zabavama i vatrometom, od malenog tihooceanskog otoka Kiritimatija koji je zakoračio prvi u novu godinu, do velikih svjetskih gradova.

New York je uveo Amerikance u 2025. s tradicionalnim "spuštanjem lopte" na Times Squareu dok su konfeti i kiša padali na stotine tisuća okupljenih.

Happy New Year from Times Square, New York City! 2025 🎉🥳 pic.twitter.com/FV83yjq0ej — NewYorkCityKopp (@newyorkcitykopp) January 1, 2025

Ogromno mnoštvo dočekalo je Novu godinu uz vatromet i glazbu u brazilskoj metropoli Rio de Janeiru dok je sat otkucavao ponoć.

U ponoć je započeo tradicionalni 12-minutni vatromet ispaljen sa 10 splavi ispred svjetski poznate plaže Copacabane.

Ranije su Europa, Azija i dijelovi Pacifika u 2025. ušli spektakularnim vatrometima i okupljanjima na otvorenom.

Oko 60.000 ljudi okupilo se ispred Brandenburških vrata u Berlinu, dok je vatromet obasjavao nebo bojama.

U Parizu je veliki vatromet na Elizejskim poljanama privukao oko milijun ljudi.

Here's another vantage point of the stunning New Year 2025 fireworks over the Eiffel Tower in Paris!#zelena pic.twitter.com/fXq7Or8AzC — Colton Blake 🇺🇸 (@ColtonBlakeX) January 1, 2025

London je, unatoč najavama nevremena, održao vatromet na obalama Temze.

🎆 London’s New Year’s Eve fireworks show was nothing short of spectacular! The iconic skyline lit up in dazzling colors, ringing in 2025 with hope, unity, and excitement. Here’s to a year filled with new opportunities and unforgettable moments. Cheers to 2025! 🥂✨ #LondonNYE… pic.twitter.com/7tcujhpZGO — Elena Luca 🇺🇸 (@ElenaGallo0) January 1, 2025

Ujedinjeni Arapski Emirati dočekali su godinu vatrometom s najviše zgrade na svijetu, Burdž Kalife u Dubaiju.

Hong Kong je priredio raskošan vatromet u luci.

U Tajvanu je izveden šestominutni vatromet za tisuće gledatelja sa slavnog nebodera Taipei 101, visokog 509 metara.

Kiritimati, atol u Tihom oceanu na kojem živi oko 5000 ljudi, bio je prvo naseljeno mjesto koje je dočekalo Novu godinu - kao i svake godine.

Auckland je bio prvo veće međunarodno središte koje je dočekalo Novu godinu, a znamenitosti najvećeg grada Novog Zelanda zasvijetlile su u ponoć.

Dva sata kasnije, Sydney je dočekao Novu godinu svojim svjetski poznatim vatrometom iznad luke, koji su gledali milijuni u zemlji i inozemstvu. Vatromet u australskom gradu izveden je s Lučkim mostom i legendarnom Operom kao kulisom.

Vatromet je eksplodirao i nad drugim velikim australskim gradovima, uključujući Melbourne, Brisbane i Adelaide u ponoć.

U Bangkoku, jedan od najboljih načina da pogledate vatromet bio je s brodova za zabave na rijeci Chao Phraya. Tajland, koji slijedi budistički kalendar, započeo je 2568. godinu.

U Singapuru su se gomile promatrača okupile kako bi gledale vatromet u zaljevu Marina, s pogledom na horizont.

This is one of the most iconic events marking the New Year in Singapore. The Marina Bay area hosts an elaborate countdown with dazzling fireworks displays that light up the night sky, often synchronized with music. The event includes light projections, performances, and a festive… pic.twitter.com/8NfAqIDdBY — Insane Clips (@clip_insane) December 31, 2024

Američka Samoa i Niue bit će posljednje zemlje koje će ući u 2025., puna 24 sata nakon Novog Zelanda.

