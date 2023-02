Rusija je raketirala civile u Hersonu za vrijeme govora ruskog predsjednika Vladimira Putina. Šestero ljudi ubijeno je u tom posljednjem napadu.

Rusija je raketirala civilne ciljeve u Hersonu za vrijeme Putinova govora, navodi se u najnovijim informacijama ukrajinske vojske.

Šest je osoba poginulo, a 12 ih je ozlijeđeno kada su pogođena stambena područja grada Hersona. Postoji bojazan da bi brojke mogle rasti. Rakete su pale i na grad Očakov.

"Rusija žestoko granatira Herson. Rakete protiv ljudi, stambenih zgrada, ljekarni, tržnica, voznih parkova... Poraziti ruske osvajače na ukrajinskoj zemlji znači spasiti Ukrajinu i druge narode u Europi koje Rusija želi osvojiti od terora. Teror mora izgubiti!" napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na Twitteru.

Russia is heavily shelling Kherson. Missiles against people, residential buildings, pharmacies, markets, vehicle parks... To defeat Russian invaders on Ukrainian land is to save both Ukraine & other nations in Europe, which Russia wants to conquer, from terror. Terror must lose! pic.twitter.com/Y4ELfkiWDc