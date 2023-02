Tlo na granici Turske i Sirije i dalje se ne smiruje. U utorak, nešto prije 11 sati, zabilježen je potres magnitude 4,2 po Richteru.

Euromediteranski seizmološki centar zabilježio je novi jači potres na području istočne Turske. Osjetio se i u Siriji.

U utorak u 10:56 zabilježeno je novo podrhtavanje tla magnitude 4,2 po Richteru.

Potres pogodio Iran

Epicentar potresa bio je u centralnoj Turskoj, 30 kilometara istočno od mjesta Malatya na dubini od 2 kilometara.

"Opet se trese", "Osjetio sam", "Podrhtavanje i ljuljanje nekoliko sekundi", napisali su neki od stanovnika pogođenog područja.

15 minuta nakon tog prvog zabilježen je još jedan potres, ovaj put magnitude 4,0 po Richteru.

