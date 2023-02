"Ako se rat nastavi, on će pokušati destabilizirati Balkan, kako bi zagorčao život Europljanima", rekao je Mikhail Hodorkovski.

Lider ruske opozicije Mihail Hodorkovski smatra da će predsjednik Rusije Vladimir Putin pokušati destabilizirati Balkan.

Prema njegovim riječima, želi zagorčati život Europljanima.

"Putin podržava radikale bilo koje vrste. Njegov cilj je destabilizacija kako bi se mogao pozicionirati kao netko tko upravlja nestabilnom situacijom. Ako se rat nastavi, on će pokušati destabilizirati Balkan, kako bi zagorčao život Europljanima", rekao je Hodorkovski.

Na pitanje hoće li to učiniti preko Srbije, odgovorio je sa "naravno".

"Srećom, Rusi su idioti. Pokušali su to u Crnoj Gori i izgubili su utjecaj u toj zemlji. Ali ne možete računati na to da će uvijek biti idioti. Nakon sankcija utjecaj Rusije je postao manji , na primjer, u Njemačkoj. Ali desničarske stranke su Putinovi prirodni partneri. On to zna. A budući da glasači radikalne desnice obično podržavaju Putina, ne gube podršku ako Putin započne rat. Ovo bi trebalo biti pomno prati”, objasnio je Hodorkovski za bečki dnevnik Standard.

Istaknuo je i kako Rusija ima ogroman utjecaj i u Austriji.

“S obzirom na broj profesionalnih ubojica spavača, Putinu je mnogo lakše nekoga ubiti u Austriji nego u bilo kojoj drugoj europskoj zemlji”; on je objasnio.

Zbog toga je, naglašava, bugarski novinar Hristo Grozev nedavno napustio Beč iz sigurnosnih razloga.