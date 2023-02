Predsjednik Vladimir Putin poznat je po dugim govorima, a ovaj je put, sudeći prema izrazima lica nekih uzvanika, pretjerao.

Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je svoje godišnje obraćanje od gotovo dva sata, a usprkos vrlo oštrim porukama i prijetnjama nekima u publici bilo je poprilično dosadno.

Državni vrh imao je smrtno ozbiljna lica, poput šefa diplomacije Sergeja Lavrova, no dio uzvanika nije baš bio zainteresiran za Putinov govor u kojem je išao red Ukrajine i obrane onoga što je rusko, pa red prijetnji Zapada, malo nacizma, sve garnirano nuklearnim oružjem.

Očito je to ono što obični Rusi slučaju non-stop jer su društvene mreže preplavile fotografije i snimke uzvanika u dvorani kako se smrtno dosađuju za vrijeme predsjednikova govora. Neki su čak i malo dremnuli.

"Putinova publika fascinirana je njegovim pričama", napisao je u tvitu Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova.

Cross section of audience of #Putin's speech. Evidently, it is nothing less than pathetic - whining, #Russia is the victim, the world hates us, etc etc.

These people look a lot less than enthusiastic.

Seems it's all over for the #Russian world... pic.twitter.com/W8F7HXBNaZ