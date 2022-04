Ruska invazija na Ukrajinu traje 44. dan. Ruska vojska je u napadu na Kramatorsk ubila najmanje 50 civila. Napad na građane koji su čekali evakuaciju šokirao je svjetsku javnost. Rusija je odbacila optužbe za napad i poručila kako se radi o lažima i provokaciji.

Tijek događanja iz minute u minutu pratite u nastavku:

16:21 Rusija je upravo objavila da protjeruje 45 zaposlenika poljskog veleposlanstva i konzulata kao odmazdu za postupke Poljske. Poljski ministar unutarnjih poslova Mariusz Kaminski rekao je 23. ožujka da će njegova nacija protjerati “45 ruskih špijuna koji se pretvaraju da su diplomati”.

Osim toga, Reuters izvještava da Rusija protjeruje dvojicu bugarskih diplomata iz Moskve. Bugarska je već opozvala svog veleposlanika iz Moskve radi konzultacija zbog “nediplomatskih, oštrih i nepristojnih” komentara ruskog veleposlanika u Sofiji.

16:02 Kako javlja Sky News, broj poginulih u napadu na željezničku postaju u Kramatorsku porastao je na 50 ukrajinskih civila, uključujući petero djece, rekao je guverner Donjecke regije.

Za oko je ljudima zapeo natpis na ruskom jeziku, koji se nalazio na projektilu. Riječi se prevode kao "za" i "djecu", tvrde prevoditelji.

16:01 Zabrana uvoza ruskog ugljena u Europsku uniju stupit će na snagu u kolovozu, rekao je europski izvor za CNN u petak.

Zemlje članice EU-a u četvrtak navečer odobrile su peti paket sankcija Rusiji.

Paket uključuje zabranu uvoza svih oblika ruskog ugljena. To utječe na jednu četvrtinu ukupnog ruskog izvoza ugljena, što iznosi oko 8 milijardi eura gubitka prihoda za Rusiju godišnje, prema Europskoj komisiji.

Izvor iz EU rekao je da zabrana neće biti trenutna, već postupno ukidanje. Postojat će "četveromjesečno razdoblje zatvaranja", prema izvoru.

Paket također uključuje zatvaranje luka EU za ruska plovila i zabranu izvoza visokotehnoloških proizvoda u Moskvu.

16:00 Čelnik ukrajinske državne željezničke kompanije rekao je da je jedan od dva napada koja je Rusija izvela u petak pao na područje uz stanicu Kramatorsk, a "svi ljudi koji su bili okolo i unutra pogođeni su komadima raketa."

Zgrada postaje također je bila "granatirana" i "razbijena", rekao je Oleksandr Kamishin, šef ukrajinskih željeznica.

Ruske snage "svakodnevno granatiraju sve stanice, svu željezničku infrastrukturu" i čine "sve što mogu da zaustave program evakuacije civila", rekao je Kamishin u petak. Dodao je da su ruske snage također bombardirale most u tom području u četvrtak.

Rekao je za CNN da je najmanje 39 civila ubijeno, a 87 ozlijeđeno u ruskom granatiranju željezničke stanice u gradu Kramatorsku na istoku Ukrajine. Ranije u petak, regionalna policija Donjecka priopćila je da je oko 30 ljudi ubijeno, a 100 ozlijeđeno.

"Ovaj slučaj pokazuje da su pokušali ubiti civile", dodao je Kamyshin.

15:58 Visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell oštro je osudio raketni napad na željezničku stanicu u istočnom ukrajinskom gradu Kramatorsku, u kojem je u petak, prema dužnosnicima, ubijeno oko 30 ljudi, a ranjeno oko 100.

"Snažno osuđujem jutrošnji neselektivni napad Rusije na željezničku stanicu u Kramatorsku, u kojem su ubijeni deseci ljudi, a mnogo više ih je ranjeno", napisao je na Twitteru.

Također, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen navela je da je "zaprepaštena odvratnim" raketnim napadom.

14:39 Hrvatska se priključila inicijativi 38 zemalja da Međunarodni kazneni sud (ICC) otvori istragu o ratnim zločinima u Ukrajini, odlučila je Vlada.

14:37 Svijet je zgrožen prizorima napada na željezničku stanicu u Kramatorsku gdje je u trenutku pada rakete bilo oko 4000 civila koji su čekali evakuaciju. Osuda je stigla i od predsjednice Europske komisije Ursule von den Leyen.

"Jutrošnji raketni napad na željezničku stanicu koja se koristi za evakuaciju civila u Ukrajini je dostojan prezira. Zgrožena sam gubitkom života i osobno ću izraziti sućut predsjedniku Volodimiru Zelenskom. Moje misli su uz obitelji žrtava", napisala je na Twitteru.

