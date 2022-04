Prema pisanju Ukrajinaca, identificirali su tko je 'zaslužan' za masovni pokolj civila u Buči.

Ukrajinci tvrde da su identificirali osobu koja je osumnjičena za masovni pokolj civila u Buči - radi se o Azatbeku Omurbekovu.

"Ovo je Omurbekov Azatbek Asanbekovič, zapovjednik jedinice 54 160 koji je počinio masakr u Buči. U Rusiji, majke vojnika osudile su nasilje koje je vladalo u ovoj jedinici, podmetanje, iznudu i samovolju ovih zapovjednika", navela je na Twitteru stranica 'Ruski ratni zločini'.

This is Omurbekov Azatbek Asanbekovich the commander of unit 54 160 who committed the #Bucha massacre.

In #Russia, the mothers of soldiers denounced the violence that reigned in this unit, the hazing, extortion, and the arbitrary power of these commanders. pic.twitter.com/W3aAkVcLcv