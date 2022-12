Ruske su snage ispalile više od tisuću granata i projektila na ukrajinsku električnu mrežu, koja unatoč velikoj šteti i dalje radi. Vojni stručnjak i direktor muzeja ruskih zračnih snaga Juri Knutov je u srijedu priznao da postoje golemi problemi u ruskoj protuzračnoj obrani.

Tijek događa pratite u nastavku:

08:30 Ruske trupe sudjeluju u taktičkim vježbama u Bjelorusiji, izazivajući strahove da Moskva vrši pritisak na svog saveznika da poveća svoju uključenost u rat u Ukrajini.

Dok je Bjelorusija rekla da neće ući u rat, predsjednik Aleksandar Lukašenko je prethodno naredio trupama da se rasporede s ruskim snagama blizu ukrajinske granice, navodno zbog prijetnji iz Kijeva i Zapada.

08:27 Prema izvoru Vijeća za nacionalnu sigurnost, postoji sve veća zabrinutost SAD-a da bi Moskva mogla pokušati nabaviti dodatno napredno konvencionalno oružje od Teherana.

Dužnosnik je rekao da je administracija posebno zabrinuta da bi Rusija mogla nastojati nabaviti projektile zemlja-zemlja, piše Sky News.

08:25 Objavljeni su najnoviji ruski vojni gubici.

⚡ The General Staff of the Ukrainian Armed Forces posted a summary of the combat losses of the Russian troops as of December 8.



About 93,080 Russian soldiers were eliminated.



👉 Follow @Flash_news_ua pic.twitter.com/I7fGootrr1