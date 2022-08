166. dan je rata u Ukrajini. Zelenski neće pregovarati s Rusijom ako ona održi referendume na okupiranim područjima. Ukrajina istražuje gotovo 26.000 slučajeva ratnih zločina.

Tijek događanja pratite iz minute u minutu u nastavku:

8:04 NEXTA javlja da su Ukrajinci HIMARS-om pogodili položaje ruske vojske u Melitopolju. Gradonačelnik Melitopolja Ivan Fedorov izjavio je da je u napadu ubijeno stotinu ruskih vojnika.

#HIMARS hit the positions of #Russian occupiers in #Melitopol, a total of 100 invaders were killed, reports the mayor of the city Ivan Fedorov. pic.twitter.com/befTGKdBp7