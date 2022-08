165. je dan rata u Ukrajini. Na Kosovu je privedena ruska novinarka, sumnjiče je za špijunažu. U subotu je zaustavljen reaktor nuklearke u Zaporižju, a postoji rizik od curenja vodika, radioaktivnih tvari i izbijanja požara što zabrinjava cijeli svijet.

Tijek događaja pratite iz minute u minutu:

8:51 Objavljeni su novi ruski gubitci. Ukrajinci tvrde da je od početka rata poginulo 42.200 ruskih vojnika, te da su im uništili 1805 tenkova, 223 aviona i 191 helikopter.

Novi ruski gubitci (Foto: Twitter/Državna služba za hitne intervencije)

8:34 Četiri broda za suhi teret sa 170 tona poljoprivrednih proizvoda napustili su ukrajinske luke i na putu su za Istanbul.

Four dry cargo ships carrying 170 tonnes of agricultural products have left #Ukrainian ports and are on their way to #Istanbul. pic.twitter.com/mJS5QakQPk