Danas je 103. dan rata u Ukrajini. Rusija je upozorila da nove vojne isporuke izlažu SAD riziku da bude izravno uključen u sukob s Moskvom.

7:52 "U ranim satima 5. lipnja, ruske krstareće rakete Kh-101 iz zraka pogodile su željezničku infrastrukturu u Kijevu, vjerojatno u pokušaju da poremete opskrbu zapadne vojne opreme ukrajinskim postrojbama na bojišnici", stoji u izvješću britanskih obavještajaca koje je objavilo britansko ministarstvo obrane.

