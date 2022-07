130. je dan rata u Ukrajini. Ruski separatisti hvale se da okružili Lisičansk koji bi im mogao otvoriti put prema dva velika industrijska grada u Donbasu.

Tijek događanja pratite iz minute u minutu:

8:44 Ruske snage učvrščuju se u istočnom ukrajinskom gradu Lisičansku, objavili su u nedjelju ukrajinski izvori koji nisu otkrili ima li u tom gradu više ijednog ukrajinskog vojnika, prenosi njemačka novinska agencija dpa.

"U regiji Donecka okupatori se koncentriraju na učvrščivanje svojih položaja u gradovima Lisičansk i Verhnjokamjanka", objavio je ukrajinski glavni stožer u nedjelju.

Ukrajinski vojni upravitelj Luhanske oblasti Serhij Hajdaj potvrdio je na svom Telegram kanalu da su se ruske snage "učvrstile u okrugu Lisičansk".

Nije jasno jesu li ukrajinske jedinice još u gradu.

U subotu su proruski separatisti objavili zauzimanje Lisičanska, na što je Kijev odgovorio da je taj strateški važan grad i dalje pod njegovom kontrolom.

Lisičansk je bio posljednji veliki grad pod ukrajinskom kontrolom u regiji Luhansk nakon pada Sjeverodonecka.

8:20 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je, nakon četiri mjeseca ruske invazije, na međunarodnu pomoć u obnovi njegove razorene zemlje nakon što rat završi.

"Potrebno je ne samo popraviti sve što su okupatori uništili, nego i stvoriti nove temelje za naše živote: sigurne, moderne, udobne, dostupne", rekao je u govoru kasno u subotu.

To bi zahtijevalo "kolosalna ulaganja, milijarde, nove tehnologije, najbolje prakse, nove institucije i, naravno, reforme", rekao je.

"Bez obzira na to koliko nam je teško danas, moramo zapamtiti da će biti sutra", rekao je Zelenskij.

08:14 Britansko ministarstvo obrane objavilo je ažurirano izvješće o ruskom napadu na Ukrajinu.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 July 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/jomNx9Vafx 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/DAGpWyCkyu

08:00 Ukrajinske Oružane snage napale su ruske trupe u zauzetom Melitopolju. Gradonačelnik Ivan Fedorov potvrdio je raketne napade istaknuvši kako je meta bila jedna od vojnih baza ruskih okupatora.

At night, the #Ukrainian Armed Forces attacked occupiers' positions in seized #Melitopol.



The mayor of Melitopol, Ivan Fedorov, confirmed the rocket attacks, adding that the target was one of the occupiers' military bases in the city. pic.twitter.com/D01eZkNXL1