Rat u Ukrajini ušao je u 129. dan. U Donjecku su još dvojica Britanaca optužena da su plaćenici. SAD Ukrajini šalje novi paket pomoći u oružju. U raketiranju u regiji Odesa poginula je najmanje 21 osoba, među njima je u 12-godišnje dijete.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

08:45 Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine objavio je ažurirane podatke o ruskim vojnim gubicima od početka invazije na Ukrajinu. U infografici objavljenoj na Twitteru, među ostalim, stoji kako je život od početka rata izgubilo gotovo 36000 ruskih vojnika.

#Russian losses according to the General Staff of the Armed Forces of #Ukraine .

07:30 Institut za proučavanje rata objavio je kako Kremlj vjerojatno postavlja uvjete za kriptomobilizaciju ruskog gospodarstva kako bi se pripremili za dugotrajni rat u Ukrajini.

NEW: The Kremlin is likely setting conditions for crypto-mobilization of the #Russian economy in preparation for a protracted war in #Ukraine.



Read the full report from @TheStudyofWar and @criticalthreats: