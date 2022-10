Glavni stožer ukrajinske vojske objavio je da su ukrajinske snage u nedjelju oborile osam bespilotnih letjelica samoubojica iranske proizvodnje. Zemlje Europske unije počele su pozivati ruske veleposlanike na konzultacije, u sklopu koordiniranog odgovora na rusko nezakonito pripajanje ukrajinskih teritorija.

Tijek događaja pratite u nastavku:

9:20 Ruske probleme s mobilizacijom spominje i Velika Britanija u dnevnom izvještaju. Britansko ministarstvo obrane piše kako Rusi imaju velikih problema s provedbom mobilizacije i s nedostatkom kadra koji bi zapovijedao novo-formiranim trupama.

8:45 Vojni povjerenik ruske regije Habarovska smijenjen je s dužnosti nakon što je polovica novomobiliziranih muškaraca poslana kući jer nisu ispunjavali kriterije za mobilizaciju, rekao je regionalni guverner u ponedjeljak ujutro.

Prva ruska mobilizacija nakon Drugog svjetskog rata, koju je proglasio predsjednik Vladimir Putin 21. rujna, izazvala je široko nezadovoljstvo među dužnosnicima i građanima zbog načina na koji se provodi, uključujući pritužbe na to da dužnosnici za novačenje šalju pozive muškarcima koji ne ispunjavaju kriterije.

"U 10 dana nekoliko tisuća naših sunarodnjaka primilo je pozive i stiglo u vojne urede", rekao je Mihail Degtjarev, guverner regije Habarovska na ruskome dalekom istoku, u video objavi na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

"Otprilike polovicu njih vratili smo kući jer nisu ispunjavali kriterije za odlazak u vojnu službu", dodao je.

Degtjarev je rekao da smjena povjerenika Jurija Lajka neće utjecati na Putinov plan mobilizacije.

Zbog kaotične mobilizacije za borbu u Ukrajini tisuće vojno sposobnih muškaraca pobjeglo je iz zemlje kako bi izbjegli novačenje predstavljeno kao novačenje muškaraca s vojnim iskustvom i specijalnostima, jer su vlasti zvale i one bez vojnog iskustva ili sa zdravstvenim problemima

Oko 2000 ljudi uhićeno je na antiratnim prosvjedima u više od 30 mjesta i gradova, a neki od njih su odmah dobili pozive - nešto što je Kremlj rekao da je posve legalno.

8:25 Prema navodima Instituta za proučavanje rata, Ukrajina sve više napreduje u regijama Liman i Donjeck, te je probila rusku obranu u oblasti Herson.

