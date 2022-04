61. je dan rata u Ukrajini. Američki državni tajnik Antony Blinken posjetio je Kijev u nedjelju i time postao najviši američki dužnosnik koji je posjetito glavni grad Ukrajine od početka ruske invazije.

Tijek događanja iz minute u minutu pratite u nastavku:

7:10 Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika, kaže da se napadi na čeličanu Azovstal u Mariupolju nastavljaju. Osim pripadnika Azova, u čeličani se skrivaju i civili. Ima i djece.

7: 00 Američki diplomati vratit će se u Ukrajinu, rekao je Antony Blinken ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom tijekom njihovog sastanka u Kijevu u nedjelju, rekao je visoki dužnosnik State Departmenta, prenosi CNN.

Blinken i Austin doputovali su u Kijev u nedjelju, kopnenim putem preko Poljske, i sastali se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem i ostalim vodećim ukrajinskim dužnosnicima, rekao je visoki dužnosnik američkog State Departmenta.

Nije želio otkriti detalje puta i zaštitnih aranžmana, a zahtjevi medija da prate Blinkena i Austina u Kijevu odbijeni su iz sigurnosnih razloga. Novinari su obaviješteni o posjetu pod uvjetom da izvješća ne objavljuju prije izlaska američkih dužnosnika iz Ukrajine.

Kijev je proteklih tjedana posjetilo nekoko zapadnih čelnika, a neke su zemlje ponovo otvorile i veleposlanstva. Washington se odlučio za oprez zbog sporadičnih ruskih napada na zapadni dio Ukrajine, napominje Reuters.

Informaciju o posjetu u javnost je na kraju pustio ukrajinski predsjednik, i to u subotu, a američki dužnosnici ističu da su tu mogućnost uračunali u planove o osiguranju, dodavši da nije omela posjet.

Plan je bio da sastanak američkih dužnosnika i ukrajinskog predsjednika, ministra vanjskih poslova Dmitra Kulebe, ministra obrane Oleksija Reznikova i drugih dužnosnika traje oko 90 minuta.

Blinken i Lloyd najavili su povratak američkih diplomata iz Poljske, kamo su prebačeni nakon početka ruske invazije, u Ukrajinu. Za početak će u idućem tjednu putovati svakoga dana u Lviv, uz ubrzane planove povratka u misiju u Kijevu, rekao je dužnosnik State Departmenta.

"Ništa ne može zamijeniti dijalog licem u lice, a tu je i simbolika povratka u zemlju", brifirao je novinare u Poljskoj pod uvjetom da ostane anoniman.

Dodao je i da će predsjednik Joe Biden u ponedjeljak i službeno imenovati Bridget Brink, sadašnju veleposlanicu u Slovačkoj, veleposlanicom u Ukrajini. Tako će popuniti mjesto koje je bilo ispražnjeno više od dvije godine.

Blinken i Austin izvijestili su Zelenskog i o više od 322 milijuna dolara američke financijske pomoći za obranu Ukrajine, čime se njezin ukupni iznos penje na oko 3,7 milijardi dolara, naveo je američki dužnosnik u Poljskoj.

6:00 Gori skladište nafte u ruskom gradu Brjansku, pišu RIA Novosti.

A large fire broke out at an oil facility in #Bryansk, #Russia. pic.twitter.com/r9PKhwvMYB