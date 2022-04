Niz europskih političara čestitao je Emmanuelu Macronu na pobjedi na francuskim predsjedničkim izborima, naglasivši kako je to pobjeda i za Europsku uniju.

Sve je jasnije kako je pobjednik predsjedničkih izbora u Francuskoj Emmanuel Macron. Povodom toga nižu se čestitke čelnika europskih zemalja.

"Pobjeda Emmanuela Macrona na francuskim predsjedničkim izborima je veličanstvena vijest za cijelu Europu", poručio je talijanski premijer Mario Draghi u službenom priopćenju.

Njemački ministar financija Christian Lindner rekao je da je ujedinjena Europa najveći pobjednik nakon Macronove pobjede nad desnom Marine Le Pen, prenosi Reuters.

"Ovaj izbor je bio izbor smjera. Bio je o temeljnim pitanjima vrijednosti. Francuzi su izabrali Macrona. To čini ujedinjenu Europu najvećim pobjednikom ovih izbora. Vive la France, live l'Europe“, napisao je njemački liberal na Twitteru. Uskoro se čestitkama pridružio i njegov premijer, njemački socijaldemokratski kancelar Olaf Scholz.

"I vaši birači danas su pokazali snažnu predanost Europi. Drago mi je da ćemo nastaviti našu dobru suradnju", napisao je Scholz.

Macronu je pobjedu odmah nakon objave projekcija čestitala predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, poručivši na Twitteru da će "zajedno unaprjeđivati Francusku i Europu".

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel na istoj je društvenoj mreži napisao "Bravo Emmanuel". "U ovom turbulentnom periodu trebamo čvrstu Europu i Francusku totalno predanu suverenijoj i strateški snažnijoj Europskoj uniji", dodao je Michel, a prenosi Reuters.

Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola čestitala je "vrlo uspješan reizbor" i kazala kako se raduje nastavku suradnje s Francuskom koja trenutno predsjeda EU-om kako bi radili na "izazovima u sve nesigurnijem i zabrinjavajućim svijetom". "Snažna EU treba snažnu Francusku", dodala je malteška pučanka.

Macronu je čestitao i hrvatski premijer Andrej Plenković. "To je dobra vijest za Francusku, za Europu i za hrvatsko-francusko strateško partnerstvo i nastavak jačanja naših bilateralnih odnosa", napisao je Plenković.

A francuskom predsjedniku čestitala je i bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović. "Najtoplije čestitke Emmanuelu Macronu. Sada i u razdoblju pred nama, suradnja i jedinstvo unutar Europske unije i NATO saveza bit će ključno u osiguravanju naše zajedničke sigurnosti i prosperiteta", napisala je na Twitteru.

