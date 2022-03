Sergej Mihejev u emisiji "Večer s Vladimirom Solovjovim" na ruskoj državnoj televiziji pozvao je na nuklearni napad na Europu i invaziju na Poljsku.

U svojem govoru, politolog Sergej Mihejev u emisiji "Večer s Vladimirom Solovjovim" u nedjelju na državnoj ruskoj televiziji govorio je o nuklearnoj prijetnji ako se snage NATO-a umiješaju u rusku invaziju na Ukrajinu.

"Europi moramo reći jednostavnu stvar. Bit ćete napadnuti nuklearnim oružjem ako se umiješaju mirovne snage NATO-a ili se premjeste. To će biti nuklearni rat", kazao je Mihejev.

"Hrabri Poljaci, od vaše Varšave neće ostati ništa u 30 sekundi. Hrabri Nijemci, hrabri Estonci i stanovnici Baltika. Kad govorimo o Baltiku, znam da ima ozbiljnih problema u Kalinjingradu na granici. Možda bi tamo trebalo utvrditi koridor?", dodao je.

"Čini se da se te države, poput Litve i Poljske, ponašaju prehrabro. Prehrabro! Ne shvaćaju da ih možemo riješiti puno brže nego što rješavamo Ukrajinu. Pitanje koridora je pitanje lokalne vojne operacije i puno je lakše rješivo od onoga što smo počeli u Ukrajini", navodi.

Rusija je pokušala izvješćivanje o svojoj invaziji na Ukrajinu prikazati "posebnom vojnom operacijom", a ne ratom.

Ukrajinska analitičarka koja je isječak objavila na Twitteru, Maria Avdeeva, napisala je: "Kad kažem da Putin neće stati u Ukrajini, mislim upravo na to. Državna ruska TV emisija, u udarnom terminu govori se o mogućem nuklearnom udaru na Europu, ruskoj invaziji Poljske i Litve i koridoru prema Kalinjingradu, prijeti Njemačkoj i baltičkim državama. Djelujte sada".

When I say that Putin will not stop in Ukraine, I mean exactly that. State Russian TV show in prime time discusses possible nuclear strike on Europe, Russian invasion of Poland and Lithuania and corridor to Kaliningrad, threatens Germany and Baltic states. Act now #StopRussia. pic.twitter.com/yq1CtZP2WS