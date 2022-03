Kremlj je u ponedjeljak objavio da na ukrajinsko-ruskim mirovnim pregovorima nije postignut značajan napredak.

Moskva je optužila Kijev da odugovlači mirovne pregovore neprihvatljivim prijedlozima za Rusiju. Ukrajina je rekla da je spremna pregovarati, ali se neće predati niti prihvatiti ruske ultimatume.

Obraćajući se novinarima, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da treba postići značajan napredak u pregovorima kako bi postojala osnova za mogući sastanak predsjednika Vladimira Putina i njegovog ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog.

"Da bismo mogli govoriti o sastanku dvojice predsjednika, mora se napraviti domaća zadaća. Moraju se obaviti razgovori i dogovoriti njihovi rezultati", rekao je Peskov.

Održana nova runda pregovora: "Ne tražite mir i istovremeno bombardirate gradove u velikim razmjerima"

"Za sada nije bilo značajnijeg napretka", dodao je. Peskov je također ponovio tvrdnje da je Rusija sklonija sporazumu od ukrajinskih pregovarača.

"One (zemlje) koje mogu trebale bi upotrijebiti svoj utjecaj na Kijev kako bi ga učinili susretljivijim i konstruktivnijim na ovim pregovorima", rekao je Peskov. Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu 24. veljače, a prvotno je govorila o "demilitarizaciji i denacifikaciji" Ukrajine.

Predstavljena internetska stranica Hrvatska za Ukrajinu: Detalji o socijalnoj i pravnoj pomoći, pravu na naknadu, zdravstvenoj zaštiti...

Peskov je rekao i da neće biti prekida vatre tijekom pregovora "jer nacionalističke skupine koriste svaku stanku da se pregrupiraju i nastave napadati ruske snage".

Dmitri #Peskov: "There will be no ceasefire during the negotiations between #Russia and #Ukraine". pic.twitter.com/je15cMfs4o