Osam ljudi je poginulo u noćašnjem napadu na trgovački centar u Kijevu.

Iza Kijeva je teška noć. Granatirane su stambene zgrade i trgovačka četvrt u kijevskom naselju Podil.

"Nekoliko kuća i jedan od trgovačkih centara su pogođeni", rekao je u nedjelju navečer gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

Napad na trgovački centar snimile su nadzorne kamere.

⚡️The video from a security camera of the Retroville shopping mall in Kyiv allegedly shows the recent attack in the capital's Podil district.



Video: Proof of war in Ukraine/Telegram pic.twitter.com/6vTiQKhXOW — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 20, 2022

Poginulo je osam ljudi.

#UPDATE At least six people were killed in an overnight bombing on a shopping centre in Ukraine's capital Kyiv.



Six bodies were laid out in front of the Retroville shopping mall in northwest Kyiv, according to an @AFP journalist pic.twitter.com/qFqOLcpVbq — AFP News Agency (@AFP) March 21, 2022

Ovako izgleda trgovački centar nakon bombardiranja.

Aftermath of the #Russian missile attack on the "Retroville" shopping center in #Kyiv. pic.twitter.com/Y9AuNB83DQ — NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022

#Kiev #Kiyv The bloodthirsty #Orcs have bombed the mall with missiles.

We will kill every Orc, we have enough intelligence, money and time.

Pray Orcs - your death is near 🔥#SlavaUkrayini pic.twitter.com/KD9aITPdTa — Slava Nikitenko 🇺🇦 (@mnogobitka) March 21, 2022

AFP je fotografirao ukrajinsku vojsku kako patrolira po ulicama Kijeva tražeći moguće dronove u blizini stambene zgrade koja je pogođena krhotinama oborene rakete.

Kijev - 1 Foto: AFP

Kijev - 3 Foto: AFP

Ukrajinske službe spašavale su muškarca ispod ruševina nakon raketiranja trgovačkog centra u Kijevu.

Noćni napad na Kijev - 1 Foto: AFP

Noćni napad na Kijev - 2 Foto: AFP

#Ukraine️ - A man sits in front of a destroyed house after bombardments in the village of Krasylivka, east of Kyiv.

📸 @ArisMessinis #AFP pic.twitter.com/qZpIErAeXX — AFP Photo (@AFPphoto) March 21, 2022





Slike od ponedjeljka pokazuju raketirani trgovački centar u Kijevu.

Raketirani Kijev - 1 Foto: AFP

Raketirani Kijev - 2 Foto: AFP