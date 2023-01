Sjedinjene Države su u četvrtak izvijestile o novom paketu vojne pomoći Ukrajini vrijednom 2,5 milijarda dolara, koji obuhvaća stotine oklopnih vozila raznih tipova, ali ne i teške tenkove Abrams.

Tijek događaja pratite u nastavku:

8:30 Poljska je spremna poduzeti "nestandardnu" akciju ako se Njemačka usprotivi slanju tenkova Leopard 2 u Ukrajinu, izjavio je zamjenik poljskog ministra vanjskih poslova Pawel Jablonski, piše Sky News.

8:15 Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove obavještajne podatke o tijeku rata u Ukrajini. Kako stoji u izvješću, zloglasna skupina Wagnerovih plaćenika broji oko 50.000 pripadnika koji su ključni faktori za rat U Ukrajini.

(5/5) Wagner almost certainly now commands up to 50,000 fighters in Ukraine and has become a key component of the Ukraine campaign. The registration likely aims to maximise Prigozhin’s commercial gain and to further legitimise the increasingly high-profile organisation.