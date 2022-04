Danas je 38. dan ruskog rata s Ukrajinom. Ukrajinske vlasti objavile su da su ponovno zauzele grad Bovari te da se otvaraju trgovine i tvrtke. Dok Europska unija radi na daljnim sankcijama, šef ruske svemirske agencije poručio je da je suradnja moguća samo ako se sankcije ukinu.

Rusi otimaju lokalne političare.

Papa Franjo kritizirao Putina.

Bivša tužiteljica za ratne zločine Carla Del Ponte pozvala je Međunarodni kazneni sud da izda nalog za uhićenje ruskog predsjednika.

Ukrajinski dužnosnici kažu da je najmanje 35 osoba poginulo u raketnom napadu na zgradu vlade u Mikolajivu.

Europska unija radi na daljnjim sankcijama Rusiji, ali sve dodatne mjere neće utjecati na energetski sektor.

Suprug potpredsjednice ukrajinske vlade Olge Stefanišine ubijen je tijekom evakuacije iz Černihiva.

Od početka rata ubijeno je najmanje 158 djece, a ozlijeđeno njih 245, naveo je Ured glavnog državnog tužitelja.

prosvjedi protiv rata i u Rusiji

16:52 Ukrajinsko ministarstvo obrane optužilo je ruske snage da otimaju civile i koriste ih kao "ljudski štit" za zaštitu svojih kolona s ratnom opremom. Pravobranitelj je rekao da ruski vojnici kao štit koriste i djecu.

16:48 Poljski premijer pozvao je na strože sankcije Europske unije Rusiji jer donesene mjere protiv Moskve ne smatra ni približno dovoljnima. Premijer Mateusz Morawiecki susreo se s predsjednicom Europskog parlamenta Robertom Metsolom u prihvatnom centru blizu Varšave, namijenjenom izbjeglicama koje bježe od rata u Ukrajini.

Konzervativni nacionalistički političar primijetio je da se tečaj ruskog rublja vratio na razinu prije napada na Ukrajinu, što je pokazatelj da Moskva izmiče sankcijama. "To znači da sve ekonomske mjere - mikroekonomske, makroekonomske, financijske, proračunske i monetarne - nisu funkcionirale na način na koji bi neki političari to željeli", rekao je Morawiecki.

Morawiecki je rekao da su dužnosnici u nekim zemljama EU-a čak govorili o tome kako bi se odnosi s Rusijom mogli vratiti na razinu prije rata. Morawiecki je rekao da "neće biti povratka u normalnost" sve dok je suverenitet Ukrajine ugrožen i pozvao na uvođenje "pravih sankcija" Rusiji, a Metsola je pozvala da EU osigura više novca za prihvat ukrajinskih izbjeglica.

Poljska je trenutačno dom najviše izbjeglica iz Ukrajine u Europskoj uniji - više od 2,4 milijuna.

Uhićenja u 15 ruskih gradova

15:44 Prosvjedi protv rata i protiv Putina i u Rusiji. Više od 170 ljudi uhićeno je u subotu u Rusiji zbog prosvjeda protiv ruske ofenzive u Ukrajini, priopćila je nevladina organizacija OVD-Info, specijalizirana za praćenje uhićenja u zemlji.

"Više od 178 ljudi je uhićeno u 15 ruskih gradova", stoji u priopćenju nevladine organizacije.

U subotu je tijekom mirnih prosvjeda protiv ruske ofenzive na Ukrajinu u moskovskome parku Zarjadje blizu Kremlja uhićeno više od 20 ljudi, a uhićenja su provedena i tijekom sličnog skupa održanog u Sankt Peterburgu, piše AFP.

U Moskvi je mirni prosvjed sjedenjem zakazan jutros u parku Zarjadje, blizu Kremlja. Nedugo nakon što su se prosvjednici okupili, policija je počela s uhićenjem svih koji su sjedili na klupama u parku.

"Ne ratu u Ukrajini!", izvikivala je mlada žena koju je odvela policija.

Novinar AFP-a kaže da je oko parka i nedaleko od Kremlja bilo raspoređeno više od 30 policijskih kombija.

Prosvjede protiv rata u Ukrajini za subotu su putem društvenih mreža najavili aktivisti, protivnici ruske ofenzive na Ukrajinu iz tridesetak ruskih gradova, od Vladivostoka do Sočija.

Organizatori su u priopćenju istaknuli da mirnim prosvjedima žele izraziti nezadovoljstvo zbog "kolapsa ruskog gospodarstva" te da prosvjeduju "protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina" i da se zalažu za oslobađanje iz zatvora njegova protivnika Alekseja Navaljnog.

"Rusija zaslužuje mir, demokraciju i prosperitet", napisali su.

15:54 Turska je ponudila evakuaciju ljudi zarobljenih u opkoljenom gradu Mariupolju čamcima, objavio je turski ministar obrane Hulusi Akar. "Možemo pružiti potporu čamcima u evakuaciji civila, ozlijeđenih osoba te za potrebe evakuacije turskih državljana i građana drugih naroda", rekao je Akar.

Tursko ministarstvo obrane prenijelo je svoj "zahtjev za potporu evakuacije" ruskom vojnom atašeu u Ankari i turskom vojnom atašeu u Moskvi koji su poruku prenijeli ruskim vlastima. Ukrajinski vojni ataše u Ankari također je prenio poruku ukrajinskim vlastima, navodi Akar.

600.000 Ukrajinaca vratilo se u zemlju

15:41 Oko 620.000 Ukrajinaca vratilo se u Ukrajinu od početka ruske invazije. "U prvim tjednima rata većina Ukrajinaca koji su se vraćali kući bili su muškarci, ali sada vidimo da se sve veći broj žena i djece vraća", rekao je glasnogovornik Državne granične službe, a prenosi lokalni Kyiv Intependent.

⚡️ About 620,000 Ukrainians have returned to Ukraine since the start of Russia’s invasion.



15:10 U napadu na zgradu vlade u južnom ukrajinskom gradu Mikolajevu poginulo je najmanje 35 osoba, objavio je guverner Vitalij Kim. Dodao je da spasioci nastavljaju s pretragom ruševina kako bi pronašli ozlijeđene i ubijene nakon što je u napadu probijena rupa na bočnom zidu zgrade u centru grada, piše The Guardian.

14:58 Ukrajinski fotograf Maks Levine (40), o kojemu tri tjedna nije bilo nikakvih informacija, pronađen je mrtav nakon povlačenja ruskih vojnika s područja blizu Kijeva, objavilo je u subotu ukrajinsko predsjedništvo. Više o tome pročitajte >>OVDJE.

Ukrajinska zastava u Černobilu

14:51 Ukrajinska zastava podignuta je nad nuklearnom elektranom u Černobilu nakon povlačenja ruskih snaga, priopćilo je u subotu državno poduzeće koje nadzire nuklearne elektrane.

"Danas, 2. travnja podignuta je ukrajinska zastava iznad Černobilske nuklearne elektrane i otpjevana himna", stoji u priopćenju Energoatoma na Telegramu.

"Na svečanosti je nazočilo cjelokupno osoblje nuklearne elektrane Černobil, koja je od 24. veljače herojski radila u teškim uvjetima okupacije i osiguravala nuklearnu i radijacijsku sigurnost na postaji i obližnjim objektima", dodaje se u priopćenju.

14:54 Ranije je Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine rekao kako vjeruje da se ruske trupe okupljaju u samoproglašenoj Republici Transistrija i spremaju se izvesti "provokacije" duž granice.

Ali i Moldavija i separatističke vlasti u Transistriji odbacile su ovu tvrdnju. Ministarstvo vanjskih poslova Moldavije priopćilo je kako "nema informacija koje bi potvrdile" mobilizaciju vojnika, ali "pozorno prati" situaciju.

Šef ruske svemirske agencije: "Suradnja je moguća samo ako se ukinu sankcije"

Probijanje ruske digitalne zavjese: "Zovem da vam prenesem vrlo važnu poruku. Znate li što se zapravo događa u Ukrajini?"

14:52 Lokalne vlasti u okupiranom ukrajinskom gradu Enerhodar priopćile su da su ruske snage nasilno rastjerale proukrajinski skup u subotu i uhitile neke sudionike.

Stanovnici su se okupili u središtu grada na jugu zemlje da bi međusobno razgovarali i da bi otpjevali ukrajinsku himnu, no ubrzo su stigli ruski vojnici te su ih dio odvezli u policijskim kombijima, objavila je lokalna uprava u online objavi.

"Okupatori rastjeruju prosvjednike eksplozijama", stoji u odvojenoj objavi na Telegramu, gdje se dijeli snimka trga na koji pada više šok granata.

14:50 Tijekom razgovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i kazahstanskog čelnika Kassima-Jomarta Tokajeva, čelnici su rekli da se mora postići sporazum o neutralnoj, nesvrstanoj i beznuklearnoj Ukrajini, priopćio je kazahstanski predsjednički ured.

14:30 Bivša tužiteljica za ratne zločine Carla Del Ponte pozvala je Međunarodni kazneni sud da izda nalog za uhićenje ruskog predsjednika Vladimira Putina, prenosi AFP.

"Putin je ratni zločinac", rekla je Del Ponte, koja je istraživala ratne zločine u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji, u intervjuu za Le Temps.

